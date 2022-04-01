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特企／JINS品牌形象大使　王淨、曾敬驊重現「華燈」CP感

▲JINS品牌形象大使新組合—王淨、曾敬驊。（圖／品牌提供）
▲JINS品牌形象大使新組合—王淨、曾敬驊。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-04-01 12:07:02

JINS 2022日本製春夏系列全新登場！特別邀請人氣新生代演員—王淨、影壇潛力男神曾敬驊合體擔任品牌形象大使，多次合作、默契十足的兩人，在口碑爆棚的「華燈初上」中扮演螢幕CP，獲得好評，這次再度聯手，戴上JINS首次推出的春夏潮流日本製鏡框，詮釋日系穿搭美學。

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JINS日本製春夏眼鏡系列，分為TREND、BASIC兩大系列，以復古文化的「古著風」vs多元自由的「現代日系穿搭」兩種跨時代的穿搭法，呈現跨越半世紀的日本時尚。 

JINS日本製春夏新品，分為TREND和BASIC兩大系列。TREND系列設計融入大框、透明色、雙鼻橋等元素，讓以往經典風格的日本製鏡框改頭換面，除了維持日本製造的高品質，也同時呈現出最新潮流感。王淨、曾敬驊這次拍攝嘗試戴上透明框和素色大框，展現春夏街頭時尚感。王淨說：「因為華燈的關係，復古風又流行回來，所以還滿喜歡雙鼻橋大框的眼鏡，搭配滿可愛的。」
 
過去沒有戴眼鏡拍戲經驗的曾敬驊，也因為「華燈初上」有了初體驗，他透露有觀察到最近透明框掀起的旋風。曾敬驊:「有看到一些歌手私底下都是戴透明框，我也不知道為什麼，但覺得搭配下來滿有個性的。」
 
春夏新品BASIC系列承襲純日本製眼鏡的細緻質感，以歷久不衰的經典框為原型，搭配時下流行色，為了強調生活中任何場合、穿搭風格都能輕鬆駕馭，王淨、曾敬驊特別換上復古洋裝與花襯衫，搭配潮流大框與紳士經典方框，打造現今最有話題的懷舊感穿搭。
 
JINS春夏日本製系列，分別重現了懷舊時尚的「古著風」，以及多元自由的「現代日系穿搭」，完美呈現跨越半世紀的日本時尚。首次擔任眼鏡品牌大使的王淨、曾敬驊，除了從拍攝過程中了解日式美學，對於JINS主打的平價時尚概念，也很有認同感。曾敬驊:「日本製的鏡框感覺比較精緻、穩重，但這次的設計多了潮流感，很特別，重點是價格還很親民。」

JINS官網：https://www.jins.com/tw/p/made-in-japan-22SS

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