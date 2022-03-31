温昇豪接韓國電話「照顧具俊曄」 預計燒1億拍整型劇
温昇豪今（31日）出席瀚草文創發起的私募基金合影視啟動記者會，他在演藝圈累積雄厚人脈，提到大S閃婚時，他接到韓國朋友的電話，要他好好照顧具俊曄，「他哥哥是具俊曄，但不是親哥哥，是韓國演藝圈的輩分。」而《犀利人妻》搭檔朱芯儀罹患乳癌，温昇豪私下已有關心，「就說加油，她滿勇敢、滿正向的，分享抗癌過程，可以給很多人警示。」升格製作人的温昇豪，將推出第一個作品，講整型醫療的故事，預計資金落在8千萬到1億元，不過找投資方不輕鬆，「開口要錢壓力很大，人情難還啊。」
温昇豪擔任六魚文創董事，他表示，與瀚草文創董事長湯昇榮認識十幾年，合作也超過5、6部戲，成為兩人更進一步合作的契機，「我一直有想要當製作人的念頭，想拍自己喜歡的主題，不過真的需要一個比較有經驗的製作方來一起完成作品，很感謝湯哥在這個時間點上願意來跟我一起合作。」他透露，目前第一個作品會是以整型醫療為主題，演員現在還在尋找，「我們的劇本已經創作了有一半以上了，預計會在今年第三季的時候會有一個比較明朗的演員名單出來，請大家拭目以待。」
談到劇本內容的發想，温昇豪說：「相信大家對整型這個主題都很有興趣，每個人多少會對身體某些部位不滿意，韓國探討這個主題的作品其實不多，台灣醫療水平也高，很適合發展這個劇本，會有醫病關係、人性面的討論，包裝成雅俗共賞的輕鬆都會劇。」他強調，故事絕對會讓人眼睛一亮，整型題材不會選雙眼皮、隆乳、隆鼻等，會挑戰大家較不熟悉的項目，也可能會有「變性手術」。製作人湯昇榮也說：「製作規模不會小，預計會使用到不少特效、特化技術。」温昇豪也為了該劇動用各方人脈，製作、劇本方面都親力親為，更向專業整型醫師取經，希望能寫實呈現產業內幕。
合影視由瀚草文創曾瀚賢擔任執行長，帶領團隊開發與審查良好的投資團隊及項目， 為有限合夥尋找最優良的投資標的。曾瀚賢也同時公布東森電視與台灣大哥大為有限合夥人，瀚草文創則為普通合夥人，預計在3年內募集5億資金，並投入至少10至15部影視作品。東森電視董事長林文淵出席，台灣大哥大總經理林之晨、國際名導陳國富、藝人林心如、吳慷仁、許瑋甯、任賢齊等則透過影片祝賀合影視成立。