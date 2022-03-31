天心性感深V比拚賈靜雯美腿 嬌嗔：美到大家不敢正視我
義大利國際精品GUCCI今（31）日歡慶Love Parade系列店中店，於台北新光三越信義新天地A4專門店華麗登場，邀請張震、賈靜雯、天心、范曉萱、張孝全、王柏傑等眾多明星共襄盛舉。其中天心以一襲黑色深V套裝，辣秀美胸驚艷全場，從旁邊看上去側乳線條性感到不行，天心分享自己的穿搭時，嬌嗔表示「今天美到大家都不敢正視我，覺得孤單」，直說大家都跟她打完招呼就閃開，對於尺度大開的服裝，她氣定神閒地表示，「演員就是可以挑戰不同的造型」。
GUCCI Love Parade系列重新詮釋了好萊塢黃金年代，眾明星們出席上市派對的裝扮，也有別於以往正式又充滿玩心，天心以一襲黑色深V套裝，辣秀美胸驚艷全場，從旁邊看上去側乳線條性感到不行，天心大方分享自己的穿搭時，嬌嗔表示「今天美到大家都不敢正視我，覺得孤單」，直說大家都跟她打完招呼就閃開，對於尺度大開的服裝，她氣定神閒地表示，「演員就是可以挑戰不同的造型」。
喜歡帥氣、強調中性風格的賈靜雯，則選擇擁有馬甲造型的西裝式洋裝露出美腿，稱讚GUCCI藏在服裝背後的束扣細節，把女性曲線給拉了出來。對比今天一同採場的藝人們大秀火辣身材，她表示「覺得性感不一定是露，而是態度」。
許久沒在螢光幕前現身的范曉萱，呼應閃耀而獨特的Love Parade系列，穿上以拉鏈開衩至大腿的大喇叭褲，秀出搭配性感網襪的雙腿，更大膽嘗試60年代眼妝，描繪立體毛流感的眉毛搭配超挑高眼線與眼下腮紅，個性十足。她自覺不是清瘦骨感型，直說「我第一次穿這麼大尺度，覺得很害羞」，決定挑戰非純性感的耍酷個性。
Love Parade系列將創意總監Alessandro Michele對於電影的熱愛及嚮往表露無遺，全新店中店生動展現了去年好萊塢大道上GUCCI Love Parade大秀的華麗與璀璨，打造閃亮質地的牆面與寶石般切割而成的磚牆，相互輝映，店內搭配羊毛地毯，交織出品牌既和諧又衝突的美感。
GUCCI並首度與台北市政府合作舉辦封街活動，以大型藝術裝置打造洛杉磯GUCCI Love Parade秀場氛圍，於4/1～4/5將台北市信義區興雅路幻化為好萊塢大道。地標台北101大樓也共襄盛舉，將於即日起～4/1和4/3～4/5外牆點燈「GUCCI LOVE PARADE」字樣，絢爛點亮星空。