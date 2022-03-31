五倍券燦坤晚鳥優惠！10%還元金加碼送　再抽電子衣櫥

我是廣告 請繼續往下閱讀
- 全新消費模式「燦坤速速go」，顧客免下車即可快速取貨。
- 會員消費不限金額抽百萬還元金，客廳、餐廚、書房、洗衣間各2.5萬，每日各抽一名，10天預計發出100萬還元金。
- iPhone 13指定色，原價25,900元，會員特典期間特價24,346元，再送市價690元的30W充電器。
- SAMSUNG Galaxy Tab S8 Ultra教育價9折，即送4,000元還元金和價值5,770元好禮。
- SAMSUNG Galaxy S22 Ultra，即送3,000元還元金和價值6,650元的好禮。
- LG 65型OLED 4K電視現折19,100元，再送鑽石鍋具組。
- 指定冰箱、洗衣機最高送2,000還元金，消費滿額獨家再送價值3,980元的美姿調整椅。
- Panasonic ECONAVI洗脫烘滾筒洗衣機，送原廠好禮及500還元金，再享2年延長保固。
- TECO 一對一變頻單冷空調，會員促銷價17,900元，限量250台。
- 憑紙本振興券購買全館商品，單一品項金額7000~14999元之間，可享10％還元金，部分品牌如Apple、小米、Dyson未參與此活動。
- 憑紙本振興券買指定冰箱、洗衣機，即享6年免費延長保固。
- 憑振興券購買指定分類及品牌，單品會員價3,500元以上，享5年免費延長保固。
以頂級風格、精品家電及資通訊產品打造的展示間，規劃出六大居家體驗區：客廳、廚房、書房，主臥區、洗衣間，以及屬於自己的「小角落」提供民眾更加直觀的購物選擇。