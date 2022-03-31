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五倍券燦坤晚鳥優惠！10%還元金加碼送　再抽電子衣櫥

▲燦坤打造「WanDau」家電展示區，且搶攻最後一波振興券買氣，推出單品金額7000~14999元用紙本振興券付費，即可獲10％還元金。(圖／廠商提供)
▲燦坤打造「WanDau」家電展示區，且搶攻最後一波振興券買氣，推出單品金額7000~14999元用紙本振興券付費，即可獲10％還元金。(圖／廠商提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-03-31 20:19:05

五倍券使用期限到4/30，燦坤今(31)日公布最後一波五倍券晚鳥優惠，紙本振興券消費回饋最高10%，消費滿額還能抽價值超過6萬元的「LG WiFi Styler智慧電子衣櫥」；4/1~4/10推出會員特典，全館下殺最低3.4折起，再送上總價百萬還元金給會員；同時，燦坤「WanDau」沉浸式3C家電場域也同步亮相。

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▲燦坤「WanDau」家電展示區，打造6大生活場景。(圖／廠商提供)
▲燦坤「WanDau」家電展示區，打造6大生活場景。(圖／廠商提供)
燦坤會員特典4/1~4/10

  • 全新消費模式「燦坤速速go」，顧客免下車即可快速取貨。
  • 會員消費不限金額抽百萬還元金，客廳、餐廚、書房、洗衣間各2.5萬，每日各抽一名，10天預計發出100萬還元金。
  • iPhone 13指定色，原價25,900元，會員特典期間特價24,346元，再送市價690元的30W充電器。
  • SAMSUNG Galaxy Tab S8 Ultra教育價9折，即送4,000元還元金和價值5,770元好禮。
  • SAMSUNG Galaxy S22 Ultra，即送3,000元還元金和價值6,650元的好禮。
  • LG 65型OLED 4K電視現折19,100元，再送鑽石鍋具組。
  • 指定冰箱、洗衣機最高送2,000還元金，消費滿額獨家再送價值3,980元的美姿調整椅。
  • Panasonic ECONAVI洗脫烘滾筒洗衣機，送原廠好禮及500還元金，再享2年延長保固。
  • TECO 一對一變頻單冷空調，會員促銷價17,900元，限量250台。
▲燦坤，iPhone 13指定色。(圖／記者周淑萍攝)
▲iPhone 13指定色，原價25,900元，燦坤會員特典期間特價24,346元，再送市價690元的30W充電器。(圖／記者周淑萍攝)
▲燦坤，SAMSUNG Galaxy Tab S8 Ultra。(圖／記者周淑萍攝)
▲SAMSUNG Galaxy Tab S8 Ultra教育價9折，即送4,000元還元金和價值5,770元好禮。(圖／記者周淑萍攝)
振興券享免費延長保固再回饋最高10%還元金

  • 憑紙本振興券購買全館商品，單一品項金額7000~14999元之間，可享10％還元金，部分品牌如Apple、小米、Dyson未參與此活動。
  • 憑紙本振興券買指定冰箱、洗衣機，即享6年免費延長保固。
  • 憑振興券購買指定分類及品牌，單品會員價3,500元以上，享5年免費延長保固。
▲憑紙本振興券購買燦坤全館商品，單一品項金額7000~14999元之間，可享10％還元金。(圖／廠商提供)
▲憑紙本振興券購買燦坤全館商品，單一品項金額7000~14999元之間，可享10％還元金。(圖／廠商提供)
燦坤打造「WanDau」家電展示區

以頂級風格、精品家電及資通訊產品打造的展示間，規劃出六大居家體驗區：客廳、廚房、書房，主臥區、洗衣間，以及屬於自己的「小角落」提供民眾更加直觀的購物選擇。

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