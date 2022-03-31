張震穿蕾絲耍帥挺GUCCI 張孝全想看楊祐寧釘王柏傑落空
義大利國際精品GUCCI Love Parade系列店中店盛大開趴，張震、賈靜雯、天心、范曉萱、張孝全、王柏傑等眾明星都華麗現身，張震穿上閃亮西裝搭配蕾絲荷葉襯衫耍帥，女兒傻瓜的他直說今天是女兒會喜歡的造型，招認其實喜歡品牌聯名設計唐老鴨和米奇的系列，童心未泯。以正裝出席的張孝全，一出場就幽默表示，「本來期待能見到楊祐寧釘王柏傑」，可惜因楊祐寧昨日跟確診者足跡重疊，今天臨時沒現身而願望落空。
壓軸現身的張震，一下樓就引起大批媒體尖叫，雖然出乎意料但也親切揮手、比出手指愛心。他讚賞GUCCI擁有華麗尊榮感卻又帶有街頭風格，笑稱自己今天的穿搭是「廠牌STYLE，不是GG Style」。從男神變身女兒傻瓜的他，穿上閃亮西裝搭配蕾絲荷葉襯衫耍帥，透露雖然穿上女兒喜歡的蕾絲，「但不敢想跟女兒能穿父女裝」。
張震分享平時自己的穿搭原則以簡單實用與黑白色系為主。話鋒一轉洩露童心的一面，坦言自己很喜歡唐老鴨，入手了品牌之前聯名的設計，而米奇則只敢選裝飾在褲裝後側口袋的款式，小鹿太女性化倒是不敢嘗試，大方表露自己充滿童趣的收藏。
而一陣子沒露臉的張孝全，則坦言面對尖叫聲蠻緊張，喜歡自己正裝搭配經典珊瑚蛇領帶，裡頭的天藍色襯衫某些角度還會偏光展現不同色彩。他開玩笑坦言「本來期待能見到楊祐寧釘王柏傑」，可惜因楊祐寧昨日跟確診者足跡重疊，今天臨時沒現身而願望落空。穿上復古大喇叭的王柏傑，欣賞自己不會那麼正式又有點休閒的感覺，面對現場熱情則害羞露出招架不住的感覺。
Love Parade系列將創意總監Alessandro Michele對於電影的熱愛及嚮往表露無遺，全新店中店生動展現了去年好萊塢大道上GUCCI Love Parade大秀的華麗與璀璨，打造閃亮質地的牆面與寶石般切割而成的磚牆，相互輝映，店內搭配羊毛地毯，交織出品牌既和諧又衝突的美感。
GUCCI並首度與台北市政府合作舉辦封街活動，以大型藝術裝置打造洛杉磯GUCCI Love Parade秀場氛圍，於4/1～4/5將台北市信義區興雅路幻化為好萊塢大道。地標台北101大樓也共襄盛舉，將於即日起～4/1和4/3～4/5外牆點燈「GUCCI LOVE PARADE」字樣，絢爛點亮星空。