中職／「恰恰」彭政閔將為紐約大都會「台灣日」開球

美國職棒紐約大都會隊「台灣日」活動（Mets Taiwan Day）今年邁入第17屆，將於8月28日在皇后區的花旗球場舉行，當天邀請到中信兄弟副領隊兼任農場主管－「恰恰」彭政閔於賽前進行開球儀式！
2022年8月28日（週日）下午1:40分，紐約大都會隊將在花旗球場迎戰科羅拉多洛磯隊，當天將舉辦第17屆「台灣日」活動，彭政閔將為該場賽事開出第一顆好球！彭政閔連續19季入選中華職棒明星賽，更拿下人氣王15連霸殊榮，目前是中職史上一壘安打（1,515支一壘安打）、保送（1,126次保送）及得分（1,090得分）的紀錄保持人。在19年的職業生涯中更是5次獲得打擊王（生涯打擊率0.333、2,044支安打），更被世界棒壘總會WBSC（World Baseball-Softball Confederation）視為台灣隊長，曾經代表台灣國家隊參與2004年雅典奧運以及2008年北京奧運，同時也是2009年以及2013年的經典賽台灣國家隊隊長。
歡迎球迷朋友與「恰恰」彭政閔一起參與紐約大都會隊「台灣日」活動，一起讓世界看見台灣棒球！
⚾更多資訊請鎖定紐約大都會隊「台灣日」活動網頁：fevo.me/taiwanday