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想看《原子少年》哪顆星球舞蹈直拍？NOWnews熱烈投票中

▲《原子少年》民調活動開跑，圖為天王星成員。（圖／記者葉政勳攝）
▲《原子少年》民調活動開跑，圖為天王星成員。（圖／記者葉政勳攝）

娛樂中心／綜合報導

2022-04-01 01:00:00

全台最受矚目的鮮肉選秀男團節目，精彩表演即將帥氣登場！ 集聚超多舞蹈與顏質天花板的小哥哥等你來Pick！八大行星中，哪顆星球團的舞蹈直拍是你最期待的？趕快來投票，讓NOWnews實現你的願望吧！4/17起每週日晚間10點，原子少年陪你看節目，敬請鎖定NOWnews YouTube！

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原子少年 土星 Saturn

土星成員是一群擁有舞蹈超能力者，只要歌的節奏一來就能立刻即性編舞，展現超群的魅力。

▲土星成員由黃威任（上排左起）、孔宥鈞、曹家齊、唐立杰、陳威愷（中排左起）、林煥鈞、劉新民、陳水豐（下排左起）、呂植宇、張峻瑋10位帥哥組成。（圖／NOWnews）
▲土星成員由黃威任（上排左起）、孔宥鈞、曹家齊、唐立杰、陳威愷（中排左起）、林煥鈞、劉新民、陳水豐（下排左起）、呂植宇、張峻瑋10位帥哥組成。（圖／NOWnews）
原子少年 地球 Earth

地球聚集了強烈的親切感、氣質、溫柔彬彬的 10 位鄰家男孩組成，而這團因為顏值被稱為神仙團。

▲原子少年地球。（圖／NOWnews攝影中心）
▲《原子少年》地球團成員文翔（下排左起）、黃文廷、林佳辰、周祖安、陳廷豪（後排左起）、朋憲、瑋弟、傅俊傑、偉綠、陳廷軒分享闖星夢的甘苦談。（圖／NOWnews攝影中心）
原子少年 火星 Mars

火星成員是一群帥氣兼具性感的 10 位野獸派男孩組成的，被譽為行走的費洛蒙。

▲「原子少年」火星團由李哲言、揚仔、何書瑋、陳峻廷、許智翔、夏浦洋、陳信愷、林嘉瑋、李承龍、Max 組成。
▲「原子少年」火星團由李哲言（左起）、揚仔、何書瑋、陳峻廷、許智翔、夏浦洋、陳信愷、林嘉瑋、李承隆、Max 組成。（圖／NOWnews攝影中心）
原子少年 水星 Mercury

水星是由平均年齡 17 歲，擁有可愛呆萌顯著的 10 位男孩組成，成為原子少年節目中最年少的組合。

▲《原子少年》水星成員舞蹈、歌唱都擅長，前排左起陳家毅、王柏融、洪禹翔、黃莑茗，後排左起李秉諭、盧佾暘、林毓家、須弘道、陳翊樺、吳旻樺。（圖／記者葉政勳攝）
▲《原子少年》水星成員舞蹈、歌唱都擅長，前排左起陳家毅、王柏融、洪禹翔、黃莑茗，後排左起李秉諭、盧佾暘、林毓家、須弘道、陳翊樺、吳旻樺。（圖／記者葉政勳攝）
原子少年 木星 Jupiter

木星成員是一群身高180 cm以上，外表看起來酷酷冷冷，但心裡擁有暖系小太陽的10位男孩組成。

▲後排（左起）徐翊心、小宜、金雲、江尚儒、饒高赫、羅奕傑、前排（左起）陳偉宸、陳治廷、黃上瑋、郭子珩是《原子少年》木星成員。（圖／記者葉政勳攝）
▲後排（左起）徐翊心、小宜、金雲、江尚儒、饒高赫、羅奕傑、前排（左起）陳偉宸、陳治廷、黃上瑋、郭子珩是《原子少年》木星成員。（圖／記者葉政勳攝）
原子少年 海王星 Neptune

海王星成員不僅舞技超群，還有一副好歌喉、詞曲創作才華，其中不乏韓系美少男，共同的特色就是個性與熱血兼具，還有一股不服輸的拚勁。

▲「海王星」自認是最有團魂的一隊，對晉級信心十足。（圖／記者陳思誼攝）
▲周子翔（後排左起）、「范范」范庭瑜、陳任佑、邱勝揚、賴子騰、呂尊揚、「珅羽」詹峻翎（前排左起）、鄭傑、劉浩文、李永承是「海王星」10帥成員。（圖／記者陳思誼攝）
原子少年 金星 Venus

金星是一群擁有花美男的臉蛋、神秘特質的 10 位男孩組成的。

▲《原子少年Atom Boyz》「金星」洪定義（左起）、梁善鈞、藍弟、Yori、巴比、蔡朕、許孟維、Nelson、廖學文、鄭明德視覺風格超強烈。（圖／記者葉政勳攝）
▲《原子少年Atom Boyz》「金星」洪定義（左起）、梁善鈞、藍弟、Yori、巴比、蔡朕、許孟維、Nelson、廖學文、鄭明德視覺風格超強烈。（圖／記者葉政勳攝）
原子少年 天王星 Uranus

十位來自天王星的男孩們，擁有舞蹈、唱歌、饒舌樣樣出色，人氣上也歡呼很高。

▲《原子少年》天王星集結10位能唱跳又會饒舌的團員。（圖／記者葉政勳攝）
▲《原子少年》天王星集結10位能唱跳又會饒舌的團員，前排左起為林宣豪、林川祐、蔡承祐、黃培峰，後排左起為高有翔、陳子輇、高胥崴、陳柏諦、小孩、吳昱廷。（圖／記者葉政勳攝）
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