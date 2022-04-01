想看《原子少年》哪顆星球舞蹈直拍？NOWnews熱烈投票中
全台最受矚目的鮮肉選秀男團節目，精彩表演即將帥氣登場！ 集聚超多舞蹈與顏質天花板的小哥哥等你來Pick！八大行星中，哪顆星球團的舞蹈直拍是你最期待的？趕快來投票，讓NOWnews實現你的願望吧！4/17起每週日晚間10點，原子少年陪你看節目，敬請鎖定NOWnews YouTube！
原子少年 土星 Saturn
土星成員是一群擁有舞蹈超能力者，只要歌的節奏一來就能立刻即性編舞，展現超群的魅力。
原子少年 地球 Earth
地球聚集了強烈的親切感、氣質、溫柔彬彬的 10 位鄰家男孩組成，而這團因為顏值被稱為神仙團。
原子少年 火星 Mars
火星成員是一群帥氣兼具性感的 10 位野獸派男孩組成的，被譽為行走的費洛蒙。
原子少年 水星 Mercury
水星是由平均年齡 17 歲，擁有可愛呆萌顯著的 10 位男孩組成，成為原子少年節目中最年少的組合。
原子少年 木星 Jupiter
木星成員是一群身高180 cm以上，外表看起來酷酷冷冷，但心裡擁有暖系小太陽的10位男孩組成。
原子少年 海王星 Neptune
海王星成員不僅舞技超群，還有一副好歌喉、詞曲創作才華，其中不乏韓系美少男，共同的特色就是個性與熱血兼具，還有一股不服輸的拚勁。
原子少年 金星 Venus
金星是一群擁有花美男的臉蛋、神秘特質的 10 位男孩組成的。
原子少年 天王星 Uranus
十位來自天王星的男孩們，擁有舞蹈、唱歌、饒舌樣樣出色，人氣上也歡呼很高。
投票請點此