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Spotify不玩小圈圈！共享合輯10人一群　還能跟著BTS聽歌

▲Spotify推出與最愛的藝人們共享合輯功能，讓使用者與20組藝人共享音樂品味。（圖／翻攝Spotify）
▲Spotify推出與最愛的藝人們共享合輯功能，讓使用者與20組藝人共享音樂品味。（圖／翻攝Spotify）

記者周淑萍/綜合報導

2022-04-01 07:00:00

音樂串流平台Spotify近日推出讓使用者建立共享歌單的共享合輯 (Blend)功能，提供「與藝人共享歌單」 和「10人共享合輯歌單」兩項新功能，讓使用者可以更貼近喜歡的藝人，同時10人小圈圈的共享歌單可以讓好友與你的音樂品味更相近。

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與最愛的藝人們共享歌單

共享合輯現在開放讓使用者首先與 20 組藝人共享音樂品味，讓藝人與粉絲得以產生更深層的連結。渴望與喜愛的藝人更加緊密連結的粉絲們，即日起可與 BTS 防彈少年團AB6IXCharli XCXKacey MusgravesLauvMegan Thee StallionMimi WebbTai VerdesXamãCamiloDiploAngèleBadshahKim LoaizaCROBenjamin IngrossoBennett Coast 等頂尖藝人創立共享合輯歌單，往後將有更多藝人陸續加入此行列。

▲從今日起Spotify使用者能擴大他們的音樂聆聽小圈圈，創立最多 10 人的群組。(圖／手機截圖)
▲從今日起Spotify使用者能擴大他們的音樂聆聽小圈圈，創立最多 10 人的群組。(圖／翻攝Spotify)
創立10人的共享合輯歌單

使用者原先一次只能與一位親友創立共享合輯。而從今日起，使用者能擴大他們的音樂聆聽小圈圈，創立最多10人的群組，無論是相似音樂的愛好者、親密好友或家人都可加入。

免費用戶及 Premium 用戶皆可透過以下三個簡單步驟創立個人化歌單：

  1. 建立與邀請：在 Spotify 的「搜尋」中輸入「共享合輯」，接著點選「邀請」來選擇要共創歌單的親朋好友。
  2. 產生共享合輯：一旦朋友接受邀請，Spotify 會產生你們之間的共享合輯歌單，包含反映所有人音樂偏好與品味的歌曲與推薦。其中也能看見哪首歌是因為哪位朋友而加入的。
  3. 聆聽與分享：在所有人加入協作歌單後，你與朋友們將可獲得一個可分享至社群媒體的客製化分享小卡。

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