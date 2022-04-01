手殘救星！Dyson新一代整髮神器登場 3款配件有感升級
Dyson正式在台推出新一代整髮神器「Dyson Airwrap 多功能造型器」，解決了上一代的痛點，在原有設計的基礎上提升氣流，同時設計新款配件，包含：升級版造型髮捲、全新康達抗毛躁吹髮器、全新順髮梳等。新款Airwrap共有四款顏色，包括銅色、鎳銀色、桃紅色、普魯士藍，整組售價17,600元，即日起開賣。
Dyson Airwrap造型器以高速的Dyson第九代數位馬達驅動，產生「康達效應」（Coanda effect）的空氣動力學現象，再利用頭髮從濕到乾能重新塑型的特性，結合水分和溫度，不用高溫就能實現捲髮、順髮、乾髮造型。新一代Airwrap將原先的氣流科技再度升級，產生更強勁的氣流，解決傳統造型器依賴高溫所帶來的髮質損傷問題，除了更強勁的氣流之外，新款配件相較於上一代更是有感升級，
全新升級造型髮捲
可切換氣流方向，以往需要兩個不同方向髮捲才能完成的造型融合於單一配件中，造型過程不用再換配件，即可隨性打造對稱的外捲、內彎及波浪捲髮等效果，並以高效風力塑型，避免造型過程中受到高熱損傷，有助維持髮絲的強韌度。
全新康達抗毛躁吹髮器
不僅可在造型前快速乾髮，更可撫平髮絲毛躁，集吹髮、抗毛躁兩大功能於一身，只需輕按開關便讓Airwrap化身風力強勁的吹風機，吹乾頭髮時也能減少毛躁和亂翹達，避免乾髮過程中出現過熱的情況。
全新升級順髮梳
透過康達效應所產生的持續性氣流將頭髮吸附在順髮梳表面，同時借助風向轉換機制，自動調節氣流方向，以符合頭髮的梳理方向，讓空氣沿著髮絲流動，髮絲則順著氣流而有更滑順、筆直的效果。