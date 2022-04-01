《華燈3》被韓劇超車！「殘酷真相」抖出　網嘆：沒辦法

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貼文一出，掀起熱議，「2521，根本神劇」、「2521太好看，確實合理」、「2521超棒啊，演技編導無可挑剔」、「2521太神了」、「不得不說社內相親真的好看」、「社內相親超好笑，少年法庭題材很棒」、「華燈真的太難看了」、「不意外吧」、「2521、社內相親，兩部都必看啊」、「台灣就沒辦法拍那種情節老套但輕鬆搞笑的劇啊，每部大製作的劇都不知道在苦大仇深什麼的」。
其中，也有網友揭開「殘酷真相」，認為《華燈初上3》結局太拖，且韓劇質感、劇情與題材多元性仍較強，「華燈頗拖沓」、「華燈根本不需要拍第三季」、「華燈...最後有點太爛」、「第三季根本是多餘」、「華燈一季就該結束的東西」、「第三季那麼糞」、「韓劇質感、劇情和題材多元性真的屌虐台劇」、「韓劇就是可以把老套劇情拍的吸引人啊」、「這兩部韓劇真的好看，沒辦法」。
不過，也有網友認為，《華燈初上3》還能擠進前三名已經很厲害了，「華燈算蠻強的了，是韓劇等級太強」、「前三很好了」、「台灣人一直都很愛看韓劇吧==」、「這倒是不好說，社內劇情題材是真不怎樣」、「台劇輸韓劇不錯了啊」、「台灣netflix前10常常有5~7個韓劇...」。（編輯：郭佩蓉）