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《華燈3》被韓劇超車！「殘酷真相」抖出　網嘆：沒辦法

▲原PO好奇為何才上映沒幾天的《華燈初上3》一次被兩部韓劇擠下，貼文一出，也有網友揭「殘酷真相」，感嘆直呼「沒辦法」。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲原PO好奇為何才上映沒幾天的《華燈初上3》一次被兩部韓劇擠下，貼文一出，也有網友揭「殘酷真相」，感嘆直呼「沒辦法」。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-01 07:07:08

《華燈初上》第三季在上月18日終於上線，也讓許多苦等已久的劇迷興奮不已，想一探兇手到底是誰；不過就有網友發現為何才上映沒幾天的華燈初上3，近日一次被兩部韓劇擠下，貼文一出，也有網友揭「殘酷真相」，感嘆直呼「沒辦法」。

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▲《華燈初上》第三季熱播。（圖／華燈初上臉書）
▲《華燈初上》第三季熱播。（圖／華燈初上臉書）
該名網友在PTT以「網飛華燈輸給韓劇了」為題發文，表示華燈初上熱騰騰的第三季（最終季）初沒多久，就又被兩部韓劇壓過去，讓他不禁直呼「不可能的吧？台灣人這麼愛看韓劇的嗎？有沒有八卦」？

▲原PO好奇為何才上映沒幾天的《華燈初上3》一次被兩部韓劇擠下，貼文一出，也有網友揭「殘酷真相」。（圖／翻攝自PTT）
▲原PO好奇為何才上映沒幾天的《華燈初上3》一次被兩部韓劇擠下，貼文一出，也有網友揭「殘酷真相」。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，掀起熱議，「2521，根本神劇」、「2521太好看，確實合理」、「2521超棒啊，演技編導無可挑剔」、「2521太神了」、「不得不說社內相親真的好看」、「社內相親超好笑，少年法庭題材很棒」、「華燈真的太難看了」、「不意外吧」、「2521、社內相親，兩部都必看啊」、「台灣就沒辦法拍那種情節老套但輕鬆搞笑的劇啊，每部大製作的劇都不知道在苦大仇深什麼的」。

▲《二十五，二十一》中，金泰梨（右）以「人妻身分」與白易辰重逢。（圖／Netflix）
▲《二十五，二十一》中，金泰梨（右）以「人妻身分」與白易辰重逢。（圖／Netflix）
其中，也有網友揭開「殘酷真相」，認為《華燈初上3》結局太拖，且韓劇質感、劇情與題材多元性仍較強，「華燈頗拖沓」、「華燈根本不需要拍第三季」、「華燈...最後有點太爛」、「第三季根本是多餘」、「華燈一季就該結束的東西」、「第三季那麼糞」、「韓劇質感、劇情和題材多元性真的屌虐台劇」、「韓劇就是可以把老套劇情拍的吸引人啊」、「這兩部韓劇真的好看，沒辦法」。

不過，也有網友認為，《華燈初上3》還能擠進前三名已經很厲害了，「華燈算蠻強的了，是韓劇等級太強」、「前三很好了」、「台灣人一直都很愛看韓劇吧==」、「這倒是不好說，社內劇情題材是真不怎樣」、「台劇輸韓劇不錯了啊」、「台灣netflix前10常常有5~7個韓劇...」。（編輯：郭佩蓉）

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