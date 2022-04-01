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燃起你的籃球魂！ 響應世界血友病日邀全台血友熱血應援

燃起你的籃球魂！ 響應世界血友病日邀全台血友熱血應援
燃起你的籃球魂！ 響應世界血友病日邀全台血友熱血應援

健康醫療網

2022-04-01 09:31:00

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】「走啊！球場見」回想起還是學生的時候，每天下課鐘聲響起總會聽到同學們熱情邀約。然而，血友病友因為病情束縛只能站在球場外，看著同儕在籃球場盡情揮灑汗水！所幸，隨著醫療發展越來越進步，現在連熱「血」的血友病友也有機會下場與各位一較高下。

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全台第一職業籃球共同響應　號召病友到場聲援

今年由台灣血栓暨止血學會攜手中華民國血友病協會、台灣中外製藥公司及新北國王球隊偕同公益合作，以禁衛軍的「紅色應援團」作為象徵，邀請大家於4月17日至新莊體育館，一同共襄盛舉，感受現場吶喊的氣氛，快攻、妙傳和灌籃，享受一場高水準的職業籃球賽。當天現場開放病友與其親友報名入場觀賽喝采，主辦方更是準備活動紀念衣及專屬應援小物等要送給大家。

易血流不止　適度運動可強化關節穩定度

血友病是一種先天性血液凝固異常的出血疾病，因體內缺乏凝血因子，稍微碰撞、受傷，即容易導致自發性出血，迫使許多病友們在成長的過程中會限制自己或排斥從事戶外活動。希望藉由這次活動，傳遞除了穩定且規律地預防性治療外，更應適量運動以強化肌肉，保護關節之重要訊息，進而博得更美好的生活品質。

4月17日世界血友病日：Access For All　全面醫療

每年4月17日為紀念世界血友病聯盟發起人─法蘭克舒納波先生對於血友病患的貢獻，以及喚起大眾對於血友病的正確認知，自1989年起特別訂定他的生日作為「世界血友病日」。今年主題圍繞著「Access for All : Partnership. Policy. Progress.」，除了持續照護血友病病友之外，更希望能媒合政府一同參與，將出血性疾病納入國家政策之一，進而讓更多病友能持續獲得公平的護理及治療，以達到全面醫療目標，為病友營造亮麗人生。

活動資訊如下，詳盡地活動資訊請見報名平台：

報名資格：血友病病友及親屬。名額有限，額滿為止

活動日期：2022年04月17日 (週日) 

活動時間：14:30 開始南側入口報到 / 17:00比賽開始

 ( 新北國王隊VS新竹攻城獅隊 )

活動地點：新莊體育館 (新北市新莊區中華路一段75號)

報名網址 : https://reurl.cc/Zro6Ng 



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53294

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