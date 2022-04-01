股匯齊挫！台股早盤一度下殺227點、失守17500點
美股4大指數收黑，其中道瓊工業指數重挫550.46點，跌幅1.56%，台北股、匯市今（1）日早盤也齊挫，台股開低走低，更一度失守17500點，下探17465.61點，下跌227.86點，目前跌幅收斂至150點左右，重回17500點之上。至於新台幣兌美元早盤也回貶至28.701元、貶值7.9分。
在市場持續憂心俄烏戰事及通膨效應，尤其美國聯準會（Fed）頻頻釋「鷹」，美股道瓊工業指數終場下挫550.46點，跌1.56%，以34678.35點作收；標普500指數亦跌了72.04點，跌幅1.57%，收4530.41點；科技股那斯達克指數亦下跌221.75點，跌1.54%，收14220.52點；費城半導體指數下滑79.62點，跌2.27%，收3429.00點。
台股今日早盤也開低走低，以17657.76點、下跌35.71點開出，隨後跌幅擴大逾200點，一度下探17465.61點，跌了227.86點，目前跌幅稍有收斂，下跌150點左右，重回17500點之上。
在類股表現上，今日早盤電子股跌逾1%，其中半導體類股目前跌1.84%，電子零組件跌幅也超過1%，倒是金融股及傳產的貿易百貨、觀光、油電燃氣、鋼鐵及化學生技醫療類股目前逆勢走揚。
在個股表現上，電子的晶圓代工龍頭台積電早盤最低來到584元，跌逾2%，目前仍跌1.68%左右，股價在587元，聯電也跌超過2%，而蘋果光學鏡頭供應商大立光開跌後，一度下跌15元，股價來到1870元，但之後又翻紅並回到1900元，目前上漲在1895元盤整，鴻海目前也跌逾1%，股價一度下探來到104.5元。
至於逆勢上漲的金融保險股，目前新光金漲逾4%，永豐金及台企銀也有1%以上漲幅，倒是上海商銀則跌逾1%，而公股的兆豐金、第一金及華南金表現也較弱一點，目前都是跌的。