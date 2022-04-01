南韓單日確診42萬、重症破千　專家：台灣「不會」步上後塵

我是廣告 請繼續往下閱讀
今（2022）年1月南韓境內幾無BA.2變異株確診案例，但在短短三個月間，現佔比已達41%，台灣大學公共衛生學院陳秀熙教授強調：「BA.2已成全球主流病毒株，台灣也不例外，但我們不會步上南韓後塵。」
首先，兩地對於防疫的觀念本質上就相異，相較於南韓的嘗試「與病毒共存」，台灣目前仍謹守防線，持續進行簡訊實聯制、染疫者疫調與接觸者匡列等防疫措施，就連英國BBC也曾公開報導，指出台灣實聯制對疫情調查非常有用，且由於多數台灣民眾積極配合政府一系列的防疫措施，才能達到今天這樣傲視全球的防疫成果。
陳秀熙指出，像南韓一樣讓自然感染人數大幅提升，是目前本土各界專家、學者們最不樂見的情形。一旦衝破醫療量能限制，可能會讓身體虛弱或未完整接種疫苗的族群面臨極大風險，因此，民眾除做好個人防疫之外也需仰賴疫苗保護。
基礎劑保護力漸失效 低於50%恐爆發群聚感染
近日台灣境外移入與本土個案增加，推測原因除了傳播力強的BA.2於全球大流行之外，也可能跟疫苗基礎劑逐漸失效有關。陳秀熙說，根據統計數據圖表看來，每當疫苗整體保護力下降至低於50%，本土皆有疫情升溫的趨勢，而這幾日疫情升溫、多點爆發，若將時間往回推算，現約莫為莫德納第二劑失效時程。
值得注意地是，4月首週更將迎來BNT第二劑失效期，陳秀熙坦言，雖勤戴口罩、保持社交距離確實能協助防疫，但對於傳播力極強的BA.2來說，在疫調匡列及感染源追蹤上，若疫情擴散，要追上其傳播速度仍是相當困難。然而，在疫苗基礎劑族群保護力下滑同時，本土新冠疫苗追加劑施打率卻仍未見上升，在近兩個多月來，追加劑施打率一直落在50%上下。
對此，陳秀熙呼籲，加速與普及追加劑施打勢在必行，若各疫苗施打族群免疫保護力下降至40%-50%，即可能爆發群聚感染。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53290
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw