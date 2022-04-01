疫情升溫台中9家宮廟要遶境　盧秀燕：請讓媽祖安心

台灣昨（31日）新增87名本土病例，其中國家歌劇院婚宴這條傳播鏈讓台中市2個月零確診破功。時值進香旺季，10家宮廟目前僅1家取消遶境。市長盧秀燕今上午參與樂成宮「旱溪媽祖遶境18庄祈安植福」起駕典禮，親自示範宣導防疫。大甲鎮瀾宮將於明起開放跨縣市團體登記、發放「疫苗３OK」識別證。
台中市零確診昨破功，且婚宴傳播鏈尚有2名賓客聯絡不上，加上接下來的清明連假可能導致疫情更嚴峻，各界關心8日起駕的大甲鎮瀾宮遶境，是否如期舉行？會不會形成防疫破口？台中市民政局長吳世瑋表示，依中央規定，遶境宮廟需提報防疫計畫給民政局備查，台中市已提計畫的10家宮廟，目前有大里的靈元宮取消，南區的奉興宮考慮中。
大甲媽遶境跨4縣市，廟方因應中央新增的「打滿3劑」防疫規定，將自明天（2日）起開放團體登記，並與遶境所經的各宮廟合作，中彰雲嘉地區的工作人員都需登記領取「疫苗３OK」識別證才能參與。吳世瑋透露，大甲轄區的醫療院所已有數百人搶打第3劑，這兩天人數不斷增加中。
至於來自四面八方的信徒如何管制？吳世瑋說，信徒攜帶接種3劑小黃卡，已經符合中央規範，應該可以參與。至於未接種3劑疫苗卻參與遶境者是否開罰？市府已函文請示中央，但中央尚未公告相關罰則。
台中東區樂成宮年度盛事「旱溪媽祖遶境18庄祈安植福」活動，今年遶境天數長達22天，今（1日）由市長盧秀燕及樂成宮董事長郭松益率眾來賓舉行起駕典禮，現場發放識別貼紙給打滿3劑的信徒和工作人員。盧秀燕強調，中央防疫規定需接種3劑疫苗才可以參加遶境，請民眾配合。
盧秀燕表示，媽祖是慈悲的，相信一定會保佑台中市民平安、健康快樂，呼籲信眾遵守中央防疫規定，不能鑽轎底、吃桌餐、全程戴口罩，請大家配合讓媽祖安心。