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嬰兒血管瘤超醒目　治不治療怎麼判斷？

嬰兒血管瘤超醒目　治不治療怎麼判斷？
嬰兒血管瘤超醒目　治不治療怎麼判斷？

健康醫療網

2022-04-01 11:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】4個月大的小莓被媽媽帶來常規預防注射門診。媽媽說，小莓吃得好也睡得好，出生後的這幾個月還算乖巧好照顧，生長曲線和發展都不錯，但是有件事情讓媽媽一直有些擔心。解開小莓的衣服後，可以看到她身上有一顆橢圓形凸起，超過2公分的鮮紅色血管瘤，在小莓小小的身體上顯得特別醒目。小莓媽媽說，其實從出生時就有發現她全身從頭到腳有好幾顆大大小小的血管瘤，包括眼皮、耳朵、後腦杓都有。大部分的血管瘤隨著時間過去也慢慢消失，剩下零星幾顆還一直都存在。雖然數量變少了，但是媽媽也發現，身上那一大顆血管瘤有漸漸長大的趨勢。是不是有需要治療了呢？

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血管瘤發生原因不明　嬰兒最常見良性腫瘤

臺北市立聯合醫院陽明院區小兒科主治醫師呂馨詠說，嬰兒血管瘤(infantile hemangioma)的發生率約5%，為嬰兒時期最常見的良性腫瘤，較常發生在女孩、雙胞胎、低體重新生兒、早產兒，以及白人。目前對發生的機轉仍不是很了解。

大部分的嬰兒血管瘤都不大，會自己慢慢消失，不需要治療。但是，有少部分的嬰兒血管瘤會在1到3個月大這段時間快速生長變大，而可能對孩子造成身體上或外觀上的影響。另外，生長在特定位置的嬰兒血管瘤也可能有合併其他器官異常的狀況。

根據位置、型態決定　滿月後便可接受治療

因此，醫師會根據病童的血管瘤大小、型態、數量、位置、生長速度建議是否需要治療和進一步檢查。例如，若病童的血管瘤長在呼吸道上，可能會造成孩子有反覆類似哮吼的低沉咳嗽聲，甚至可能造成呼吸困難；若血管瘤長在眼睛附近，可能造成孩子眼皮下垂以及對視力造成影響；比較大片或是在容易摩擦處的血管瘤則可能造成潰瘍，而產生疼痛、流血、並且日後可能留下疤痕。

若嬰兒血管瘤較大，或是其位置、型態較像是會對孩子造成健康或外觀上的影響時，呂馨詠建議在孩子1個月大之前就可以考慮開始使用口服乙型交感神經阻斷劑(propranolol)，較為表淺小顆的血管瘤則可以嘗試外用製劑(timolol)進行治療。藥物治療須持續6個月以上，且多會到病童滿一歲後再停藥。這種藥物對大部分兒童都是安全的，只有少數人口服使用後可能出現心跳變慢、血壓下降、呼吸困難等副作用。另外，一些特定位置大小的血管瘤也可以考慮雷射或其他外科治療。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53221

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