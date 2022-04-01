嬰兒血管瘤超醒目　治不治療怎麼判斷？

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臺北市立聯合醫院陽明院區小兒科主治醫師呂馨詠說，嬰兒血管瘤(infantile hemangioma)的發生率約5%，為嬰兒時期最常見的良性腫瘤，較常發生在女孩、雙胞胎、低體重新生兒、早產兒，以及白人。目前對發生的機轉仍不是很了解。
大部分的嬰兒血管瘤都不大，會自己慢慢消失，不需要治療。但是，有少部分的嬰兒血管瘤會在1到3個月大這段時間快速生長變大，而可能對孩子造成身體上或外觀上的影響。另外，生長在特定位置的嬰兒血管瘤也可能有合併其他器官異常的狀況。
根據位置、型態決定 滿月後便可接受治療
因此，醫師會根據病童的血管瘤大小、型態、數量、位置、生長速度建議是否需要治療和進一步檢查。例如，若病童的血管瘤長在呼吸道上，可能會造成孩子有反覆類似哮吼的低沉咳嗽聲，甚至可能造成呼吸困難；若血管瘤長在眼睛附近，可能造成孩子眼皮下垂以及對視力造成影響；比較大片或是在容易摩擦處的血管瘤則可能造成潰瘍，而產生疼痛、流血、並且日後可能留下疤痕。
若嬰兒血管瘤較大，或是其位置、型態較像是會對孩子造成健康或外觀上的影響時，呂馨詠建議在孩子1個月大之前就可以考慮開始使用口服乙型交感神經阻斷劑(propranolol)，較為表淺小顆的血管瘤則可以嘗試外用製劑(timolol)進行治療。藥物治療須持續6個月以上，且多會到病童滿一歲後再停藥。這種藥物對大部分兒童都是安全的，只有少數人口服使用後可能出現心跳變慢、血壓下降、呼吸困難等副作用。另外，一些特定位置大小的血管瘤也可以考慮雷射或其他外科治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53221
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