環環相扣！戰爭、疫情推高物價　英國恐陷「炸魚薯條荒」

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報導指出，英國的餐廳業者本來就已飽受新冠疫情荼毒，現在卻因俄烏衝突，導致他們的痛苦指數再飆升。為了制裁俄羅斯，英國政府將俄國魚類出口到英國的關稅提高了35%，而烏克蘭則供應了全球約46%的葵花籽油，以及大量炸魚時需要包裹的麵糊原料（小麥），隨著戰爭爆發，供應鏈也被嚴重破壞。
英國炸魚薯條商家公會表示，預計1萬家店當中，有3千家會在未來5年內破產。60歲的炸魚薯條餐廳老闆阿特金森（STUART ATKINSON）表示，他在蘇格蘭的3間店裡就關掉了1間。他認為，自己不是從未經歷生意上的困難，但這2年實屬最糟糕的情況，在經歷2年不間斷的疫情摧殘後，幾乎所有東西的成本都在上升，俄國入侵烏克蘭後更是雪上加霜。
46歲的克魯克（ANDREW CROOK）是英國炸魚協會主席，他也直言，炸魚薯條店在2次世界大戰中養活了這個國家的人民，已是一道標誌性的菜餚，然而近2年，壞事一件件發生，不只商家經營艱苦，也導致不少人丟掉飯碗，鼓勵人們可以多嚐試以其他魚種製作的炸魚，而不一定非得要吃大部分由俄國進口的白魚（white fish）。
其他受訪的餐廳老闆則表示，雖然不得不提高價格，但自己也有吸收掉一些成本，並非全部都轉嫁給消費者，只能繼續咬牙苦撐，希望疫情和戰爭帶來的負面影響能早點結束。
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