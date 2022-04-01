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金針菇驗出李斯特菌　感染後會出現哪些症狀？

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金針菇驗出李斯特菌　感染後會出現哪些症狀？

健康醫療網

2022-04-01 12:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】金針菇物美價廉又有營養價值，是許多家庭的日常菜色，日前台灣外銷到美國的金針菇因為驗出遭李斯特菌汙染，被當地的衛生機關回收，引起許多民眾的關注。

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感染李斯特菌　小心引發重症

依據疾管署資料指出，李斯特菌症列為第四類傳染病，是由單核細胞增多性李斯特菌感染產生的感染症，感染李斯特菌後的疾病嚴重程度取決於受感染者的免疫狀況。

一般正常族群感染後，不易受李斯特菌感染，或僅有腹瀉、噁心及嘔吐等腸胃道症狀，但是年長者、免疫力低下或新生兒感染，則可能會發燒、引發敗血症、中樞神經系統感染（例如腦膜炎）、孕婦被感染可能流產、死胎或早產等。

受污染食品是傳播媒介　高風險族群應注意

衛生福利部南投醫院感染科廖嘉宏主任表示，李斯特菌主要傳染途徑是以食品為媒介，易受李斯特菌感染之食品包括保存或製造食受汙染的生菜沙拉、即食食品、加工肉類製品、熱狗、乳酪、奶油、沙拉醬及未經適當殺菌的牛奶等。

廖嘉宏主任進一步指出，高風險族群，例如65歲以上老人、孕婦、免疫力低下者，應避免食用即食肉類加工品、剩菜、生菜沙拉及生魚片等，應於食用前充分加熱。

預防李斯特菌　衛生習慣要做到

為預防李斯特菌對人體造成危害，陳佳祺營養師提醒，進食前後應洗手，生食的蔬果應徹底洗淨，避免吃冰存過久的食物，烹煮與復熱食物應確認中心溫度超過75度c，選購食材應盡量選擇當令及在地食材，減少食材在長途運送途中因保存不當滋生病菌造成的危害風險。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53213

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