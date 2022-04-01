疫情日趨升溫　亞東醫師呼籲青少年盡速接種疫苗

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據外國報告，在Omicron肆虐下，0到19歲的確診比例上升4至8倍之多，美國進而監測12至20歲的青少年接種疫苗，其疫苗不良反應的發生率低，大多僅有注射部位疼痛、疲倦、頭痛及肌肉痠痛等症狀；若青少年不幸染疫，已施打疫苗者成為重症比例為11%、不施打者則高達42%。
鍾曜任提醒家長與12至17歲的青少年，應盡速施打疫苗，可以有效降低重症的可能性；據國外評估疫苗接種的利弊，建議青少年接種，且針對12歲以下幼童的疫苗尚未問世，鼓勵同住家人、含青少年可先行施打疫苗，有效降低家庭內的傳播，進而保護自己與兒童降低感染風險，增加疫苗覆蓋率。
中央流行疫情指揮中心3月25日將莫德納第1、2劑接種年齡下修至12足歲以上，第3劑仍維持滿18足歲，並建議第1、2劑間隔12週（84天），希望更多符合資格的青少年可完成疫苗接種劑次；另為提升覆蓋率，亞東醫院將在4月9日以及4月23日，於三井MITSUI OUTLET PARK林口開設疫苗外站。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。