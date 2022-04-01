布魯斯威利驚罹「失語症」息影　醫揭後續治療方法

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了解失語症之前 先搞懂大腦的反應蔡育霖解釋，人的大腦在接收訊息並做出語言回應時，會經過以下過程：從耳朵→大腦的聽覺皮質區→優勢半腦的Wernicke區（語言內容的理解）→弓狀束（訊息傳遞）→優勢半腦Broca區（語言表達流暢）→負責口舌運動的大腦髓質區→說話。
因此只要上述的語言神經傳導流過程中任何一個部位發生問題，都會造成病人語言能力的障礙。語言的理解區域、傳遞跟表達區域都是在優勢半腦（多數在左側），也因此當左側大腦受傷或腦中風時，語言功能的損傷通常都會同時存在。
常見的失語症受傷區域分類與症狀失語症的分類與表現的症狀會因為受傷腦區域而有不同的表現，以下蔡育霖醫師特別針對Broca區、Wernicke區、弓狀束arcuate fasciculus這三個區域發生問題時，產生的失語症來說明。
一、Broca區受損
Broca區損傷常稱為表達型失語症，這型的病人對於語言的理解是正常的，但表達時有障礙。特色是在講話的時候會斷斷續續、用句跟用詞都會變得比以前來的短少，講話會比較吃力。
這類型的這類型的病人會比較容易感到挫折，因為他的語言理解是正常的，因此會發現自己講話變得不順暢。但也因為理解正常，在失語症的分類上預後是好的。
二、Wernicke區受損
Wernicke區 主要負責語言的理解，因此當這一區受傷時，又稱為感覺型失語症。這型失語症的特色是聽都沒問題，講話也沒問題，但對語言的理解出現問題卻仍保留良好語言流暢度，因此往往會答非所問，甚至會自己創造新詞。病人無法理解語言，甚至對於文字的閱讀跟書寫能力都會受到影響，因此在照顧溝通上會需要使用圖畫或其他輔助工具協助溝通。
三、弓狀束受損
又稱為傳導型失語症。這類病人對於語言的理解沒有太大的問題，但在說話時常會表現得沒有邏輯，對於語言的複誦也會出現明顯障礙。
復健照護時要注意的事情1. 如果是因為腦中風所導致的失語症，應把握腦中風黃金治療期，積極且持續的配合醫師進行復健治療。
2. 給予病人足夠的時間來試著表達自己的想法，照顧者切莫表現出急迫不耐的表情。
3. 溝通時儘量縮短簡化語句，使用明確且易懂的用詞，以幫助病人理解。
4. 可以藉由身旁的輔助工具協助溝通，例如手寫手指圖示、比手畫腳或字卡指示等方式來協助溝通。
5. 最後建議要多給予病人鼓勵，即使病人說話困難，還是要多鼓勵他講話。此外親友之間也要充分溝通了解病人的狀況，避免不必要的責難。
蔡育霖強調，失語症病人是很辛苦的，由於語言表達或理解語言出現狀況，使得與身邊的其他人溝通出現障礙，這個時候常會產生許多負面情緒生氣或沮喪。照顧者與家人這個時候還需多體諒與包容，搭配積極的復健語言治療，才能有效改善病人的失語症。
文章來源：Dr. 蔡育霖 復健專科醫師的健康書櫥
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53316
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