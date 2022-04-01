新竹縣本土＋1！最新確診足跡曝　曾去麥當勞、喜來登

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境外案23670為30多歲印度籍女性，CT值32.3、無症狀，已完成2劑疫苗接種，她2/23入境，3/8檢疫期滿前經6次(2次PCR、4次快篩)採檢均為陰性，昨準備返回印度前自費PCR採檢陽性確診。衛生局通知初步疫調，針對竹縣3處足跡環境消毒並匡列採檢約50人。
另外，新北市確診案23508曾到新竹縣寶山鄉打高爾夫球，有3處足跡(寶山鄉1處、關西鎮2處)，均已通報清潔人員完成環境消毒，初步疫調匡列約28人安排採檢中。
昨新北市確診者案23395曾至關西營區，經疫調匡列採檢共72人，其中列居家隔離6人、自主健康管理58人、自我健康監測8人，採檢結果均陰性。
新竹縣連續5天(3/27至3/31)辦理8場社區PCR免費採檢，累計採檢1075人，其中1074人陰性，1人陽性(個案為桃園市觀音鄉大潭電廠員工，3/28已轉報桃園市)。明起四天連假，因應確診足跡，衛生局緊急協調兩場社區篩檢，分別為4/1(五)下午6時至9時於大安醫院急診室，和4/2(六)上午9時至12時於中國醫藥大學新竹附醫急診室，呼籲有足跡重疊民眾來免費篩檢。（編輯：倪浩軒）
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