名家論壇》朱駿／烏俄之戰給台海兩岸的啟示

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這次烏俄開戰不出10天，烏克蘭接戰地區已處處焦土，人民生命與財產瞬間損失無算，近來西部大城亦飽受飛彈攻擊。以今日武器投射能力無遠弗屆，且速度之快的情況來看，只要戰端一開，不出一個小時就可以產生大面積的傷亡與損失。幾十年甚至百年的積累被破壞只在分秒之間，想再重建，能否找得到資金，是個大問題，縱能找到，費勁費時。
如果兩岸開戰，台灣地小人稠，將蒙受多少人命與物質損失，殘酷的景象，看看今天的烏克蘭，不難想見。台灣人民能不慎思前途嗎？
「兵者，詭道也」。俄羅斯以世界第二軍事強國，出手攻打烏克蘭，事前一般認為將如猛虎撲羊，幾天內就搞定。豈料，從一開始便遇到出乎意外的頑強抵抗，損兵折將，損失慘重。
事實證明，俄羅斯除了有強大的核武庫之外，實際上是個傳統武力的弱國，自我估量太高，以致身陷屈辱的泥淖，難以自拔，受到嚴厲經濟制裁，社會開始動盪，國力迅速流失，堪為大陸的前車之戒。
台灣的戰略縱深不足
烏克蘭占地603,548 平方公里，人口4,413 萬(2020年) ，軍工科技上乘。台灣3萬6,000平方公里，人口2,400萬。固然地形複雜，地理縱深卻不如烏克蘭，難以空間換時間，承受打擊。
戰爭會全面衝擊社會每個面向，不是只涉及軍事面向，戰略縱深最重要的部分應在整個社會對戰爭的承載能力。看看烏克蘭，舉國上下團結一心，投入保衛戰爭，人民勇敢，視死如歸。
反觀台灣，大多數的人不希望見到戰爭，只有在民調中存在勇士，年輕人視上戰場如撲猛獸。大家平心捫心自問估量，烏克蘭可以有非常知名的國寶級人物投身前線，保衛國家視死如歸，戰死沙場，台灣會有嗎？台灣能有多少社會戰略縱深？
國防部長邱國正表示，「台灣不能做軍備競賽，朝不對稱作戰發展。」現在不對稱作戰這個詞很夯，兩岸體量差這麼大，若打起仗來當然必不對稱，不是廢話嗎？問題是，若是「台灣不能做軍備競賽」，能永遠以小勝大，以弱制強嗎？若不能，或不能永遠持續，終究會被不對稱徹底壓扁。「豪豬」與「刺蝟」固然有刺，但禁不住大棒夯擊，整天說瞎話吹牛就是找死等死。
再有，因烏克蘭西面臨界北約國家，俄羅斯無法四面圍攻，烏克蘭可以從西面獲得物資補給，數百萬烏克蘭人還有其他鄰近國家可以避難；台灣四面環海，人民無處可逃，外界物資也不易送達台灣，大陸海、空、火箭軍已具備四面圍攻台灣的能力，一旦開戰，台灣宛如甕中之鱉，何其慘烈，豈需多言？屆時，人心惶惶不可終日，不言可喻。能撐多久？大家自己想想，不難估量。
美國的戰略非常清晰
台灣人在心理上一向依賴美國的軍事嚇阻能力，或妄想美國會出兵保衛台灣。從烏克蘭的例子可以清楚看出，美國人不會為保衛他國，輕易出兵，而與世界強權開戰，連對伊朗都不願意；何況，是對俄羅斯與中國大陸。
這次烏俄之戰的根本原因不在北約東擴或美國的精心設計，而是俄羅斯幾百年來侵略的傳統背景中出現了普丁這樣野心極大的領導人，終致不可收拾，為美國人創造了以烏克蘭為誘餌與坑陷，拖垮俄羅斯的千載難逢之機。
將美國在烏克蘭的操作策略投射到台海，美國人的戰略已經非常清楚，沒有模糊之處，不必要求美國「戰略清晰」了。台灣人民不要忘了，美國一再清楚宣示的是「協助台灣自我防衛」，日後必然也會以台灣為誘餌與坑陷，營造形勢，引誘或迫使大陸出兵，再以經濟制裁拖垮大陸經濟，但是以戰火蹂躪下破蔽的台灣為代價。縱使需要出兵，肯定不在台海，而在它處，以台灣為誘餌，吸住共軍相當兵力，分敵兵勢。
美國向來是「我為刀俎，人為魚肉」，這是台灣與大陸都該覺悟警惕之處，別各自天真中了美國「兩岸互砍，坐收漁利」的奸計。結果是「美為刀俎，兩岸魚肉」。
時間與人心不在專制政權的一邊
一場烏俄之戰曝露了大陸各方面戰略的大問題，特別在外交與兩岸方面頓時陷入被動，「時與勢在我們這邊」也倏忽變成笑話一則。大陸人才濟濟，何以致此？
看看俄羅斯的情況就應不難理解，沒有人敢向普丁說真話，結果妄啟戰端，深陷泥淖，與世界主流力量為敵，俄羅斯國運再度蒙塵下墜，普丁自身已處險地。
一言以蔽之，專制獨裁，逼人說謊，只能在謊言中迷途失道。其次，人類自古迄今沒有專制不倒的江山，中共不能例外，俄羅斯的鮮活教訓血淋淋，大陸國家發展模式落伍，跟不上人類文明發展階段，能不引以為深戒嗎？
戰略選擇錯誤國家必遭殃
對於大陸而言，俄羅斯亡國或再分裂應不足惜，所應至慎至謹者為中華民族之前途。林則徐早就說過：「終為中國患者，其俄羅斯乎？」能不讀歷史教訓嗎？今人遠不如古人，根本不讀歷史嘛！妄想聯俄制美，蝮蛇螫手。
聯俄制美是沒有大腦，現在進退維谷、動輒得咎、不動也得咎、說什麼都矛盾的處境就是證據與教訓。不聯俄也不意味著要舔美或對美服軟，日後不能制美。難道俄羅斯真對一個就在身邊的強大中國放心，不會有朝一日與美聯手對付中國嗎？
中國要搞對搞好自己才是第一要義與首要之務，落後蒙昧，羽翼未豐，一味反美，和美對著幹，也是沒大腦。
「東升西降」是戰略大誤判，好好看看美國與歐洲歷史，是東升西也升，只是在最近40年東升的速度快，西升的速度慢，但東升的速度早在幾年前就開始碰到了升級的瓶頸，變緩了，弄得不好還會出現不能鞏固成果的問題，俄羅斯就是最好不過的例子。
對世界形勢的大誤判必會產生錯誤意識，導致國家戰略錯誤，必然走向錯誤的道路與實踐，對大陸造成大傷害，應深深引以為戒，改弦更張。
台灣也有一樣的問題，如果自詡為「棋手」，就必須採行獨立自主的戰略與戰術；向美國一邊倒，只能當美國人的誘餌與坑陷，人為刀俎，我為魚肉，為魚肉者，必遭刀俎大殃，烏克蘭的處境可為殷鑑。
●作者：朱駿／時事評論人
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