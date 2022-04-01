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林口吹起東京都會風！亞昕「昕銀座」內部設計美如畫廊

▲昕銀座10樓會館空間洋溢輕奢都會風，同時兼具休憩功能。（圖／品牌提供）
▲昕銀座10樓會館空間洋溢輕奢都會風，同時兼具休憩功能。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-04-01 15:00:052022-04-01 15:02:52

亞昕集團繼「昕聯心」、「昕上城」之後，再度推出「昕銀座」，以象徵繁華都會風格的東京銀座作為主基調，於林口核心商業區文化三路上打造指標建築。該建案除跨國邀請日本設計團隊加入，更敦聘寬衍設計總監王思敏參與公設規劃，同時演繹與眾不同的接待會館與樣品屋，讓消費者走入其中即能感受精緻的日式都會風。

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文化三路城區精神與東京銀座巧妙呼應，這也成為「昕銀座」整體設計的起點。王思敏表示：銀座兼具文化都會氣息，是一個精品觀光的商業匯集地，未來林口文化三路的發展前景一如銀座繁華；而「昕銀座」的外觀無論是水平或垂直設計，都流露出屬於時代的動感；因此，她在設計「昕銀座」內部時，便是以此為範本打造，尤其在公設上，更體現出滿滿的時尚都會韻致。

▲昕銀座10樓會館空間洋溢輕奢都會風。（圖／亞昕集團提供）
▲昕銀座10樓會館空間洋溢輕奢都會風。（圖／品牌提供）
「昕銀座」全棟為住商混合建築，但各有獨立區域。為滿足不同需求，除了商務用戶與一般住戶各有專屬電梯出入口外，公設規劃亦頗具巧思。王思敏指出：「昕銀座」將10樓整層定義為會館空間，內部設計多元化區域，並以電梯間與部分造景區分為動態與靜態，但兩區都開放住戶使用。

在現今新建案中，少有公設位於10樓且具露天空間，這也是「昕銀座」特色。王思敏表示：靜態區有大大小小商業會議室、交誼廳，也有能容納近10餘人的多功能視聽劇院；而動態區則設有健身房、花園水遊以及瑜珈教室、KTV等空間。值得一提的是，花園水遊設有一面透明牆，打造出類似無邊際的奢華感；此外，戶外區設有日光雅座、sky lounge等區域，同時也有能容納18人的樂天樹吧，整體兼具商業、文化、休憩功能。

▲昕銀座10樓會館設有多功能視聽間，除能進行簡報外，也有劇院功能。（圖／亞昕集團提供）
▲昕銀座10樓會館設有多功能視聽間，除能進行簡報外，也有劇院功能。（圖／品牌提供）
除了為「昕銀座」規劃公設空間，王思敏也針對接待會館以及樣品屋投入心血。其中，樣品屋劃分3種截然不同的風格，分別為輕奢風、和式風以及無印風，對應「昕銀座」53坪3+1房或四房、38坪三房、33坪二房等三種產品。

▲寬衍設計總監王思敏為昕銀座打造三種不同風格樣品屋。（圖／亞昕集團提供）
▲寬衍設計總監王思敏為昕銀座打造三種不同風格樣品屋。（圖／品牌提供）
在樣品屋的風格上，王思敏解釋：輕奢風的樣品屋有著典雅空間質感，造型以白色為基調，同時希望呈現出線條金屬感；和式房則表現出日式生活的內斂精神，追求純日式的單一，以簡潔線條為主，同時帶有內斂色調，適合一般小家庭；無印風則是針對首購族群，這些年輕人較崇尚簡單的無印精神，設計講究適當的留白，也就是追求「減生活」與「簡生活」的哲學。

▲日式極簡風在選物上更需品味，才能達到畫龍點睛效果。（圖／亞昕集團提供）
▲日式極簡風在選物上更需品味，才能達到畫龍點睛效果。（圖／品牌提供）
▲寬衍設計讓日式飯店的美學視效重現昕銀座。（圖／亞昕集團提供）
▲寬衍設計讓日式飯店的美學視效重現昕銀座。（圖／品牌提供）
在亞昕林口接待會館方面則選用高級的暗灰色，使得整體呈現神秘時尚感。王思敏說明：她主要是想強調屬於都會的冷峻以及未來元素，此外在展廳也特別襯托建案模型以及牆面主體，加上光束牽動不同層次，讓建築模型更加璀璨耀眼。

最後，談到此次與亞昕集團合作，王思敏說：合作3年來，發現亞昕集團是一家力求突破且觀念新穎的團隊，對細節相當追求，整體討論與規劃過程都很愉快，深信購屋者權益也能從中獲得保障。

▲昕銀座10樓會館設有多功能視聽間，除能進行簡報外，也有劇院功能。（圖／亞昕集團提供）
▲昕銀座10樓會館設有多功能視聽間，除能進行簡報外，也有劇院功能。（圖／品牌提供）

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