林口吹起東京都會風！亞昕「昕銀座」內部設計美如畫廊

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「昕銀座」全棟為住商混合建築，但各有獨立區域。為滿足不同需求，除了商務用戶與一般住戶各有專屬電梯出入口外，公設規劃亦頗具巧思。王思敏指出：「昕銀座」將10樓整層定義為會館空間，內部設計多元化區域，並以電梯間與部分造景區分為動態與靜態，但兩區都開放住戶使用。
在現今新建案中，少有公設位於10樓且具露天空間，這也是「昕銀座」特色。王思敏表示：靜態區有大大小小商業會議室、交誼廳，也有能容納近10餘人的多功能視聽劇院；而動態區則設有健身房、花園水遊以及瑜珈教室、KTV等空間。值得一提的是，花園水遊設有一面透明牆，打造出類似無邊際的奢華感；此外，戶外區設有日光雅座、sky lounge等區域，同時也有能容納18人的樂天樹吧，整體兼具商業、文化、休憩功能。
除了為「昕銀座」規劃公設空間，王思敏也針對接待會館以及樣品屋投入心血。其中，樣品屋劃分3種截然不同的風格，分別為輕奢風、和式風以及無印風，對應「昕銀座」53坪3+1房或四房、38坪三房、33坪二房等三種產品。
在樣品屋的風格上，王思敏解釋：輕奢風的樣品屋有著典雅空間質感，造型以白色為基調，同時希望呈現出線條金屬感；和式房則表現出日式生活的內斂精神，追求純日式的單一，以簡潔線條為主，同時帶有內斂色調，適合一般小家庭；無印風則是針對首購族群，這些年輕人較崇尚簡單的無印精神，設計講究適當的留白，也就是追求「減生活」與「簡生活」的哲學。
在亞昕林口接待會館方面則選用高級的暗灰色，使得整體呈現神秘時尚感。王思敏說明：她主要是想強調屬於都會的冷峻以及未來元素，此外在展廳也特別襯托建案模型以及牆面主體，加上光束牽動不同層次，讓建築模型更加璀璨耀眼。
最後，談到此次與亞昕集團合作，王思敏說：合作3年來，發現亞昕集團是一家力求突破且觀念新穎的團隊，對細節相當追求，整體討論與規劃過程都很愉快，深信購屋者權益也能從中獲得保障。