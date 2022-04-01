英驚現Omicron變異株XE！BA.1及BA.2合體　傳染力恐更強

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雖然XE並不是首個被發現的重組毒株，而新冠疫情期間，重組毒株的出現其實也不罕見，但絕大多數的重組毒株，因為在傳播上不具有優勢，通常不會釀成流行，然而，XE毒株卻有可能會成為潛在威脅。儘管它在英國，目前感染人數還不到所有病例的1%，但早期數據顯示，它的傳播速度比起目前傳播最快的BA.2毒株，還要再高9.8%，在英格蘭地區也有社區傳播的跡象。
報告也提到，除了XE以外，UKHSA還檢測到2種被命名為XD和XF的重組毒株，都是Delta和Omicron的重組體，其中XD在英國共確診49例，傳播速度較慢；XF在英國則已確診38例，有著BA.1的大部分特性，但是BA.1的傳播速度低於BA.2，因此傳播範圍也並不廣。
UKHSA首席醫學顧問霍普斯金教授（Susan Hopkins）指出，由於有關推斷會隨著新數據的加入而變化，因此還不能確定XE毒株是否具有真正的增長優勢，亦沒有足夠證據反映它的傳播力、嚴重性和對疫苗效力的影響，後續會密切留意此變異毒株的發展情況。
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