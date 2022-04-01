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英驚現Omicron變異株XE！BA.1及BA.2合體　傳染力恐更強

▲英國發現Omicron亞種BA.1及BA.2的混合體，當局命名為XE。示意圖。（圖／取自Pixabay）
▲英國發現Omicron亞種BA.1及BA.2的混合體，當局命名為XE。示意圖。（圖／取自Pixabay）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-04-01 14:31:06

新冠疫情持續在全球延燒，其中Omicron成為主要流行病毒株，而它的亞種BA.1及BA.2也持續威脅全球人民健康，不過近日在英國又發現BA.1及BA.2這2款亞種混合的病例，當局命名為XE，傳播速度估計比BA.2高大約1成。

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綜合外媒報導，世界衛生組織3月30日發布的1份報告中提到，英國發現的1種被稱為XE的重組毒株，是Omicron亞變種BA.1和BA.2的重組變異株，XE最早於今年1月19日在英國被發現，而英國衛生安全局（UKHSA）3月25日的通報證實，當地已確認有637例的XE感染病例。

雖然XE並不是首個被發現的重組毒株，而新冠疫情期間，重組毒株的出現其實也不罕見，但絕大多數的重組毒株，因為在傳播上不具有優勢，通常不會釀成流行，然而，XE毒株卻有可能會成為潛在威脅。儘管它在英國，目前感染人數還不到所有病例的1%，但早期數據顯示，它的傳播速度比起目前傳播最快的BA.2毒株，還要再高9.8%，在英格蘭地區也有社區傳播的跡象。

報告也提到，除了XE以外，UKHSA還檢測到2種被命名為XD和XF的重組毒株，都是Delta和Omicron的重組體，其中XD在英國共確診49例，傳播速度較慢；XF在英國則已確診38例，有著BA.1的大部分特性，但是BA.1的傳播速度低於BA.2，因此傳播範圍也並不廣。

UKHSA首席醫學顧問霍普斯金教授（Susan Hopkins）指出，由於有關推斷會隨著新數據的加入而變化，因此還不能確定XE毒株是否具有真正的增長優勢，亦沒有足夠證據反映它的傳播力、嚴重性和對疫苗效力的影響，後續會密切留意此變異毒株的發展情況。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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