花蓮慈濟染疫案+6！確診醫護4人都曾接觸旅遊團

指揮中心公布，今（1）日新增104例本土個案中，有六例與花蓮慈濟醫院相關。3月27日時，曾有九大五小的旅行團前往花蓮遊玩，後來案23740發生症狀緊急就醫確診，兩位同住家人也呈陽性。指揮官表示，該旅行團還有人員確診，目前正等詳細資料送至指揮中心。
據花蓮縣長徐榛蔚所述，自花蓮慈濟醫院急診護理師染疫後，縣府立刻開設篩檢站擴大篩檢，計算至31號深夜，已篩1157人，皆呈陰性。慈濟院內也為540名醫護人員進行篩檢，則有2名急診室醫師及1為護理師呈陽性反應，其中1明確診醫師還於慈濟大學任教，故該大學目前已啟動遠距教學，禁止入校。
徐榛蔚縣長指出，確診的醫護四人有個共同點，都為一位從三重來花蓮旅遊的孩童服務，所幸事發至今，縣府和院方皆已找到源頭，並加以控制。關於慈濟大學有教師染疫的事件，該校也立刻進行校園全面清消，全校師生採遠距教學至4月10日，而慈濟科技大學雖無確診案例，但也準備從明（2）日起進行遠距教學，直至10日。（編輯：李惠婷）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。