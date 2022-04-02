最美小三戀情沒結果！事後才發現「原來那是愛情」

由朴炯植、「最美小三」韓韶禧主演的浪漫韓劇《單戀原聲帶》，講述遇到職業瓶頸的攝影師宣宇（朴炯植 飾），被從小一起長大的好友作詞家恩秀（韓韶禧 飾）要求合作寫一首單戀歌曲，他們得在一起同居2周，對害羞的宣宇來說，因他心底一直暗戀恩秀，他得把握機會說出自己的心意，不只要寫出一首完美情歌，更要讓這段戀情開花結果。
朴炯植被問到現實生活是否有告白失敗經驗，高大俊帥的他無奈表示：「當然有，每個人都有過吧？」並透露曾有不敢說出心裡話的經驗，最後隨著時間過去已經來不及；韓韶禧則曾被單戀過，之後過了一段時間，戀情沒有結果，才發現對方真正的心意。
朴炯植、韓韶禧分別飾演攝影師、作詞家，朴炯植戲外也有歌手身分，被問到有沒有指導韓韶禧，他害羞自認不夠專業，韓韶禧立刻回說：「但你一直在幫我，我這次演作詞家，朴炯植給了我很多建議。」更說兩人激盪歌詞時，有很多是即興表演，「很多不是導演原本想拍的，但我們現場氣氛很好，就隨筆寫下很多很棒的歌詞」，朴炯植更向韓韶禧邀歌，希望之後能請對方寫歌詞。
《單戀原聲帶》故事輕鬆浪漫，更暗藏許多彩蛋，劇中的關鍵台詞暗藏韓韶禧的前作《以吾之名》、朴炯植《Happiness毒樓》其中橋段，還包含女主角無意間打開男主角電腦，發現裡面有許多偷拍她的溫柔私照，這段戲「讓她發現了愛情」，不過這段戲也是大彩蛋，裡面也有韓韶禧私下IG的隨手自拍照，驚喜不斷。該劇總計4集，每週三下午3點在Disney+更新。