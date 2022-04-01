T1／林韋翰初登板　兒童節出戰台啤英熊

我是廣告 請繼續往下閱讀
上週五臺南台鋼獵鷹與桃園雲豹的第五名之爭關鍵戰，獵鷹雖以完全體出賽，但仍以93比109吞敗，無緣擺脫墊底，本週賽前，獵鷹人事進行調整，總教練吳志偉升任球團總監，改由專業顧問劉孟竹暫代兵符，此戰作客臺中葳格太陽，將是獵鷹換帥後首戰。
面對太陽，獵鷹目前處對戰三連敗絕對劣勢，陣中「新台灣人」阿提諾（William Artino）將成為球隊終止對戰連敗的關鍵，本季兩隊首次交鋒，當時阿提諾豪取41分、20籃板，帶領獵鷹差點奪勝，最終僅以3分之差敗北，隨後兩次交手，阿提諾都因代表中華男籃出征缺陣，導致戰情一面倒。
相較獵鷹力圖振作，太陽近況正夯，目前拉出一波三連勝，戰績一舉躍升聯盟第二，洋將塔克（Anthony Tucker）三分手感發燙，上週兩戰三分球共18投12中，命中率高達66.7%，和桑尼（Sani Sakakini）連線漸入佳境，儼然聯盟最強雙人組合之一。
週日（3日）15：00 高雄全家海神VS臺南台鋼獵鷹
註冊大限前聯盟多支球團都展開積極補強計畫，唯獨高雄全家海神陣容沒有出現太大異動，僅因為洋將亞歷山大（Xavier Alexander）受傷，簽下獵鷹釋出球員陳內斯（Negus Webster-Chan）救火，隨著例行賽進入最後階段，高雄全家海神正在全力保衛聯盟龍頭寶座，目前僅領先聯盟老二臺中葳格太陽2.5場勝差，此戰對上臺南台鋼獵鷹當然更是輸不得。
南部雙雄本季已對戰3場，海神取得對戰三連勝，海神「磚塊人」布銳克曼（Jason Brickman）3戰都有亮眼表現，場均攻下17.7分、4.3籃板、12助攻和3.7抄截，尤其上週第3次交手，布銳克曼單場送出19次助攻，再度刷新聯盟紀錄。本土一哥胡瓏貿對戰獵鷹也打得順手，場均可拿23.7分，同樣扮演獵鷹剋星。
獵鷹雖處對戰劣勢，但上週對戰新外援雷神（Lester Prosper）打出加盟以來代表作，全場替補上場35分20秒，拿下26分、8籃板、3助攻、7抄截和2阻攻，追平聯盟單場最多抄截紀錄，有機會和「新台灣人」阿提諾（William Artino）合組雙塔出擊，搭配新援控衛呂濟而助拳，獵鷹有機會哀兵出擊，和海神一拼高下。
下週一（4日）14:00 新北中信特攻VS台灣啤酒英熊
註冊大限前，特攻宣布征戰中國CBA多年的「台灣軟豆」林韋翰回歸加盟，此戰可望重磅首秀，先前林韋翰受訪時提到：「在SBL時都沒有贏過蔣淯安。」時隔多年，台灣中生代最好的兩位控球後衛，林韋翰與蔣淯安將於T1聯盟職業賽場上首度頂尖對決，到底誰才是聯盟本土的第一控球後衛？備受矚目。
台灣啤酒英熊全隊平均身高196.1公分為聯盟最高，陣中除了蔣淯安、簡肇熠、蓋樂威（Ramon Galloway）以外其餘大多皆為鋒線球員，上週更加入了230公分的德古拉（Samuel Deguara）。反觀新北中信特攻全隊有多達8位是後衛球員，陣中最高是新加入211公分的凱（Kevin Allen），再來就是機動力十足的208公分馬龍（Marlon Johnson）。雙方截然不同球風的較勁，肯定十分精彩！
雙方前五次交手，特攻拿下三勝，本場為兩隊例行賽最終戰對決，目前兩隊與臺中葳格太陽皆輪流互換二、三、四名，季後賽卡位十分激烈！高雄全家海神持續穩坐龍頭以及臺中葳格太陽狀況持續火熱的情況下，兩隊本季再交手可能得要等到總冠軍賽。
週二（5日）14：00 桃園雲豹VS台灣啤酒英熊
上次兩隊交手，桃園雲豹贏球靠著戴維斯（Deyonta Davis）與湯馬斯（Elijah Thomas）聯手拿下29分、25籃板，強勢肆虐英熊禁區。本週台啤英熊有230公分德古拉（Samuel Deguara）助拳，想必在籃板方面可以找到有效的解決方法來面對雲豹的禁區強攻。
兩隊在先前3月6日於天母體育館交手，雲豹上半場領先19分，但卻在決勝末節翻盤，讓英熊帶走勝利。幸好3月12日換到雲豹主場再戰，雲豹總算沒讓煮熟鴨子飛走，成功復仇奪下勝利。近兩戰，雲豹都打出很不錯的比賽內容，本場勢必也希望在英熊手上再奪下一勝。
桃園雲豹戴維斯身高雖然才211公分，但靠著臂展以及準確的判斷力，目前暫居聯盟籃板王和阻攻王，雖然先前對戰都在英熊禁區逞兇，但此次交手將首度對上英熊德古拉，一場禁區肉搏戰無可避免。
聯盟賽事轉播五大平台全面放送，有線電視ELEVEN SPORTS、MOD愛爾達電視台及網路Twitch（https://www.twitch.tv/t1leaguebasketball）、17LIVE（台灣運彩xT1聯盟1、2台）、NOWnews臉書。