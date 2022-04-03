房貸升息／想爭取調降利率　要先過銀行這2關

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以土銀來說，指標利率將於4月11日調整，在調整前，目前除政策性房貸之外，一般購屋貸款利率最低為1.31%以上，特定地區第二戶購屋貸款最低為1.6%以上，第三戶以上購屋貸款最低為1.78%以上，不過，銀行會個案審酌借款人條件與擔保品地區等因素核予合適利率，目前一般購屋貸款利率約介於1.35%~1.5%。調升後，若央行升息1碼足額反應，一般房貸利率就1.56%起跳。
台北富邦銀行則表示，房貸利率訂價會考量資金成本、作業成本及風險成本等因素，隨著央行升息，資金成本增加，銀行會適度調高房貸利率定價來反應成本，而客戶房貸適用利率會視個別條件、往來關係、借款用途及擔保品而定，依北富銀目前訂價，調升後一般分期型房貸約在1.7%至2.3%之間，循環型房貸約在2.3%至2.7%之間。
至於銀行調高房貸利率，房貸戶有可能爭取不要調或少調一點嗎？土銀表示，房貸戶可向銀行申請調降利率，但銀行會依個案審酌借款人條件與貢獻度等條件。也有公股行庫主管說，不少客戶會以「想轉貸」來向銀行爭取降息空間，但能否通過還是要看借款人信用條件，只是能爭取到降息可能也不多。
合庫銀行則表示，利率的訂定是參考客戶的信評、還款期間、作業成本，擔保品座落位置，還有客戶貢獻度及償還能力等，年收入達一定標準或具公教人員、會計師、建築師、律師、醫師、藥師或就職於上市、上櫃公司等收入穩定且銀行往來情形正常之借款人，或與銀行長期往來良好之客戶，都有機會爭取到較優惠貸款利率。
國泰世華銀行則首重借款人的償債能力、與各家金融機構往來情形及個人財資歷狀況，並搭配擔保品座落區域、屋齡及生活機能等擔保品價值與流動性因素一併進行綜合評估，以提供客製化的最適利率條件。
雖然銀行利率的訂定是依照資金成本、風險成本、合理利潤核算，但合庫銀行也強調，以目前消費者和銀行簽訂的購屋貸款契約，均約定利率為浮動計息且儘管本次央行宣布升息1碼，升息後利率仍處在歷史低檔。