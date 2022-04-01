本土個案激增104例！全台多點爆群聚　足跡懶人包一次看

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目前國內不明感染源傳播鏈分別有基隆警察、樹林科技廠、桃園大潭電廠、新北中和公寓、嘉義婚宴群聚、高雄化工廠、台東卑南家庭、中和工廠作業員、三重業務員、永和家管案、淡水個案、松山家庭群聚台銀孕婦、台中婚宴、桃園舞蹈教室、新北檢疫所員警、新北按摩店員工、新北萬里、新北三峽朋友聚會、花蓮急診護理師、桃園電商工作室。
各地傳多點且零星的個案，連離島金門都有確診者，基隆也因群聚擴及至校園、多個家庭群聚，指揮官陳時中祭出「類普篩」，要求中央與地方一起聯手，希望可以盡早揪出潛藏在社區的無症狀感染者，並稱若本次試辦計畫成功，將來區域防堵可以沿用。
今日新增的本土個案中，分佈縣市為基隆市20例、台北市12例、新北市40例、桃園20例、新竹縣1例、台中2例、彰化縣4例、高雄2例、花蓮3例。
基隆市20例
基隆小吃店相關群聚再增21例，包括一位警局會計人員，相關群聚累計已達115例，針對此起群聚案，陳時中直言「還會有個案」，但也強調目前看來沒有大爆發的跡象。基隆市警局表示，新增確診個案為內勤行政人員，參與過24日餐會，被匡列居家隔離中。曾於3/27進行PCR檢驗，結果為陰性，但昨日在住家中使用快篩試劑自行檢測，結果顯示為陽性，隨即依規定第二次PCR採檢，證實陽性確診。
以下為確診個案的公共場所足跡分佈：
台北市12例
台北市今增12例確診個案，分布在8個行政區，其中為內湖區3例最多。其中有6例和台中婚宴群聚相關，分別為案23598、23630、23633、23731、23732及23734。
以下為確診個案在台北市公共場所足跡分佈：
新北市40例
在今日新增的本土個案中，全台縣市以新北市增40例最多，其中跟中和公寓群聚案，佔據了23例，與桃園、彰化、台東傳播鏈有關，目前還在釐清當中。個案分佈在8個行政區，有30人是居家隔離採檢陽性、7人由陰轉陽性，另3人為新增個案。
以下為確診個案在新北市公共場所足跡分佈：
桃園20例
桃園市今增20例本土確診，其中包括了電商網購工作坊職場的5名員工，以及與員工同住的13名家人，以及相關接觸者2人。另外大潭電廠跟外籍移工宿舍群聚感染，仍有新增零星的個案。
指揮官陳時中表示，桃園這工作室相關群聚，可以說是突然爆出來，現在還在釐清關聯性，與傳染途徑與病毒的源頭。以下為確診個案在桃園市公共場所足跡分佈：
新竹縣1例
新竹縣增1例本土確診案，為大潭電廠新豐宿舍群聚個案（案23644），為已居隔中的50歲男性泰國籍移工，由陰轉陽。因應確診足跡及明起連假，衛生局緊急安排今晚及明早兩場免費社區篩檢。以下為確診個案的公共場所足跡分佈：
台中2例
台中婚宴群聚擴大，再增12人染疫，累計該群聚造成25人確診，指揮官陳時中，婚宴確診者有10人從外縣市到台中，今日確診的12人只有2人是住在台中，所以整體來看有23人是因前來參加婚宴而確診，個案散佈全台都有，包括雙北、基隆、彰化、金門等7縣市。
醫療應變組副組長羅一鈞則表示，個案發病日都集中在3/28至3/30，當中有一名北部南下參加婚宴無症狀個案，Ct值為29，但還須要二採進行序列比對，去看跟哪個外地傳播鏈有關。
彰化縣4例
彰化縣今有4例本土確診個案，疑似都與台中婚宴群聚相關，稍早彰化縣政府也公布相關公共場所足跡，並針對彰化市和和美鎮展開清消。
高雄2例
高雄市今日新增2個案，為化工廠群聚案衍生，於隔離期間發病採檢陰轉陽。起群聚至今已累計26人確診。以下為確診個案在高雄市公共場所足跡：
花蓮3例
花蓮慈濟護理師群聚今增6例確診，陳時中表示，3月27日時，曾有九大五小的旅行團前往花蓮遊玩，其中案23740發生症狀緊急就醫確診，兩位同住家人也呈陽性，而該旅行團還有人員確診，但目前正等詳細資料送至指揮中心。花蓮縣府因應疫期變化，已立刻開設篩檢站擴大篩檢，計算至3/31號深夜，已篩1157人，皆呈陰性。慈濟院內也為540名醫護人員進行篩檢，則有2名急診室醫師及1為護理師呈陽性反應，其中1明確診醫師還於慈濟大學任教，故該大學目前已啟動遠距教學，禁止入校。
以下為確診個案在花蓮市公共場所足跡分佈：
（編輯：林莞茜）
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