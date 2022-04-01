高雄今+2　另增2北市個案搭高鐵返高掃墓

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衛生局簡任技正潘炤穎補充說，確診2個案本來預計明天去掃墓，但昨天台北市有通報，所以針對被匡列的2人連夜採檢，之後確診，從Ct值來看，評估才剛開始發病。案23735、23736為印尼籍40多歲女性與本國籍70多歲男性，是台北案23374的接觸者。其中，案23735於3/28出現喉嚨痛症狀，2人於3月31日進行接觸者匡列採檢，4月1日確診，目前於負壓隔離病房治療中。另外，昨天確診的23493、23494除了學校和補習班全數匡列 除這2位陽性 其餘320都陰性 請市民放心。
陳其邁也強調，高市府將持續針對診所進行快篩，可以看得出來 3月28日之後每天都1000以上的社區快篩都無異常，但是還是要持續監測」以現在台灣疫情，今天也超過100本土個案，以現在的散發型社區感染，感染源要溯源非常困難，所以重要除了重點的呼吸道症狀監測外，更重要是拜託大家阻斷社區傳播練有一個原則就是戴口罩，只要你戴上口罩不管室內外都有效遏止病毒傳播，不管室內外、面對面接觸只要雙方戴口罩風險不高，但假如長時間密閉空間口罩效果也不理想 像昨天公布計程車從基隆到台北一小時還交談窗戶沒有打開風險一定增加 因為口罩邊有空間 你的病毒或者飛沫都可能從旁邊出來。
陳其邁也提醒大家，春假期間接下來南北移動很多 今天公布原來就是要回來掃墓 因為剛好台北通知昨天採檢 所以風險是搭計程車與高鐵，拜託大家高鐵全程戴口罩 他建議不要飲食 除非口可 否則盡量戴口罩。
陳其邁也重申清明連假防疫原則，其中，國營企業關鍵基礎作業（紅區）人員，4/6（三）開工前要進行家用快篩，檢測陰性才可上工。
陳其邁指出，由於北部地區散發型社區感染，高市府特別要求有些所屬局處業管的同仁，加強防疫規定查核，針對國營企業關鍵基礎作業人員（紅區），休假完回來公司上班前，需要先進行居家快篩，例如:中油、中鋼、台電等控制室人員，或是非常必要的核心業務，如配電所等。至於一般公司企業陳其邁也，同樣也建議公司企業上班前，先請員工進行快篩，但強調「只是建議、不強迫」。
另外，學校部分，若師生有呼吸道症狀，就到診所就醫，先進行居家快篩檢查，市府也提醒老師、校方注意，若同學有呼吸道症狀，要立刻協助就醫採檢。在清明連假期間，高市府在重要觀光景點會進行人流管制，並啟動人流監測機制，只要人流過多，就會禁止進入。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。