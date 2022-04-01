連假遊台南正夯 賞花賞螢兼採果 親子同遊樂趣多

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以科技藝術與綠意新生的新興景點，隆田文化資產教育園區，保存「四鐵共構」的產業遺跡，留有鐵軌、地磅室遺構、舊時台鹽隆田儲運站及倉庫群。這裡有全台最大的「嘉南大圳」主題式沉浸劇場，大型彈珠檯及記憶方格的互動式裝置，吸引大小朋友躍躍欲試。此場域不但有科技與文化的碰撞，更有當代與歷史的對話，歡迎前來感受和體驗文化資產的美好。
走馬瀨農場4月2日至4月4日推出牧草節活動，內容包括綠色草食品嚐、玩草娛樂家DIY、農業體驗、田園工藝坊DIY，以及農產展售會等。目前園區推出「熊愛走馬瀨-泰迪熊嘉年華特展」，上百隻泰迪熊以百變造型出沒園區，還有一隻高達10米的巨型經典泰迪熊迎接大家，讓前來賞遊的民眾完全被泰迪熊超萌模樣融化。走馬瀨農場擁有蘭花會館、歐式旅館及渡假木屋三種不同房型，園區內更有一座斥資500萬16公尺高的打卡熱點-巨型彩虹戰馬、大草原花田、可愛動物園、亞熱帶植物園等多樣自然景觀區，不論是1日遊或2日遊都非常適合渡假休閒。
位於楠西的梅嶺是南台灣最大的梅林區，「桐梅共舞 桐遊花季」活動將於4月9日、10日在楠西梅嶺大湖桶桐花步道休憩區登場。今年桐花祭活動首度推出「台南桐遊花季小旅行」，來梅嶺除了吃聞名的梅子雞外，遊程包括賞桐花、醃梅DIY體驗及走訪楠西鹿陶洋江家古厝、永興吊橋等在地特色景點，加上賞螢季即將來到，活動更是精彩可期。梅嶺梅農陳居峰近年來陸續種植上百株油桐花，目前已開花3成，且陸續盛開中。相關資訊將另行公布於「台南客家」粉絲專頁。
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