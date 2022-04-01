連假遊台南正夯 賞花賞螢兼採果 親子同遊樂趣多

清明暨兒童節連假來臨，您的出遊計畫是否已經擬好了？台南市長黃偉哲邀請大家來台南賞花，除了可以欣賞盛開的蜀葵花、花旗木、南洋櫻，還可參加台南許多景點舉辦的連假活動，讓大朋友、小朋友都能玩得開心。

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▲葫蘆埤自然公園葫畔餐廳以官田菱角入菜，菱角肉排堡吃起來味香腴滑，相當有飽足感（圖／記者林怡孜摄，2022,03,31）

官田區葫蘆埤自然公園幽靜怡人、綠蔭成群，湖畔美景波光豔瀲，更有獨樹一幟的吊橋風光，及 2 層樓高的溜滑梯，很適合闔家出遊。 4 月 2 日至 4 月 4 日以「凌波仙子的奇幻派對」為主題，佈置仙子城堡，以及凌波仙子的家、水雉生態廊道、採菱角互動體驗區，搭配各式主題活動（包括彩繪仙子的家、凌波仙子野餐派對，仙子裝扮嘉年華等），將園區打造成歡樂精靈村。而位於園區 2 樓葫畔餐廳也以當地食材菱角推出一連串特色料理，如招牌菱角肉排堡、菱角咖哩烏龍麵、菱角鮮奶酪等，道道美味又天然。

▲隆田cha cha文化資產園區內有大型彈珠台，大人小孩玩得不亦樂乎（圖／記者林怡孜摄，2022,03,31）

以科技藝術與綠意新生的新興景點，隆田文化資產教育園區，保存「四鐵共構」的產業遺跡，留有鐵軌、地磅室遺構、舊時台鹽隆田儲運站及倉庫群。這裡有全台最大的「嘉南大圳」主題式沉浸劇場，大型彈珠檯及記憶方格的互動式裝置，吸引大小朋友躍躍欲試。此場域不但有科技與文化的碰撞，更有當代與歷史的對話，歡迎前來感受和體驗文化資產的美好。

走馬瀨農場 4 月 2 日至 4 月 4 日推出牧草節活動，內容包括綠色草食品嚐、玩草娛樂家 DIY 、農業體驗、田園工藝坊 DIY ，以及農產展售會等。目前園區推出「熊愛走馬瀨 - 泰迪熊嘉年華特展」，上百隻泰迪熊以百變造型出沒園區，還有一隻高達 10 米的巨型經典泰迪熊迎接大家，讓前來賞遊的民眾完全被泰迪熊超萌模樣融化。走馬瀨農場擁有蘭花會館、歐式旅館及渡假木屋三種不同房型，園區內更有一座斥資 500 萬 16 公尺高的打卡熱點 - 巨型彩虹戰馬、大草原花田、可愛動物園、亞熱帶植物園等多樣自然景觀區，不論是1日遊或2日遊都非常適合渡假休閒。

▲走馬瀨農場園區被百隻泰迪熊佔據，可愛又吸睛讓民眾拿起手機狂拍（圖／柯基犬のCoffee Time提供）

位於楠西的梅嶺是南台灣最大的梅林區，「桐梅共舞 桐遊花季」活動將於 4 月 9 日、 10 日在楠西梅嶺大湖桶桐花步道休憩區登場。今年桐花祭活動首度推出「台南桐遊花季小旅行」，來梅嶺除了吃聞名的梅子雞外，遊程包括賞桐花、醃梅 DIY 體驗及走訪楠西鹿陶洋江家古厝、永興吊橋等在地特色景點，加上賞螢季即將來到，活動更是精彩可期。梅嶺梅農陳居峰近年來陸續種植上百株油桐花，目前已開花 3 成，且陸續盛開中。相關資訊將另行公布於「台南客家」粉絲專頁。