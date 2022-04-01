特企／金馬影后變蟻后！賈靜雯穿越《蟻族奇兵》世界

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電視劇《我們與惡的距離》裡的賈靜雯，強悍幹練的女主管形象深植人心，在2021年更以《瀑布》電影奪下金馬獎項！在各大時尚雜誌被尊稱為最努力的金馬影后，簡直是美麗與英勇並備的代表，在這場愚人節互動中，賈靜雯正式宣佈成為《蟻族奇兵Antwars》代言人，開啟工蟻的逆襲之路！
「是職場也是戰場，從工蟻開始一步步成為蟻后！」平時形象活潑、智慧的賈靜雯看過了《蟻族奇兵Antwars》手遊，研究了一下挑選兵蟻軍械所進行兵種研究，感覺上還有不同兵種以及數量搭配，假如可以帶領不同的蟻族英豪，一起來偷偷解鎖藏寶洞，一定超級有趣！然後跟蟻后一起來蓋蟻堡，買不起帝寶！我們就來蓋一座蟻堡吧！
可愛活潑的迪士尼美式漫畫風格，招募威武無比的凱撒大帝、美艷無雙的埃及豔后等一系列傳奇螞蟻英雄，讓人甩掉現實生活巨大壓力，跌入螞蟻世界當霸主！策略工蟻鬥老闆、偷偷搬走大富豪的寶箱…還有什麼意想不到的神祕情節呢？太想要當一隻小螞蟻了，開創王國靠自己。
《蟻族奇兵Antwars》已在今日（4月1日）開放事前預約，另外在好禮部分，《蟻族奇兵Antwars》事前預約送101抽大禮包，還有臺版限定武將蟻關羽！後續動態，也請持續關注官方粉絲團！
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