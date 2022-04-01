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特企／金馬影后變蟻后！賈靜雯穿越《蟻族奇兵》世界

▲賈靜雯代言《蟻族奇兵Antwars》。（圖／品牌提供）
▲賈靜雯代言《蟻族奇兵Antwars》。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-04-01 17:44:10

這次絕不是愚人節玩笑，假如你與賈靜雯一起穿越到了螞蟻世界，究竟會發生什麼奇妙的趣事呢？天啊！不論再離奇，再荒謬的情節，假如發生在愚人節這一天，大家就一點也不意外了，在奪下金鐘影后以及金馬影后的雙金影后賈靜雯，愚人節這天（4月1日）突然轉發一條互動貼文！詢問大家如果進入螞蟻世界，大家會和她一起做什麼？想必大家相當期待吧！

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而且賈靜雯也揚言要奪下蟻后大位，整個霸氣十足，網友回答更是樂趣橫生。「我有想要爬進金庫一夜暴富耶…」「我才想要專心採集事物快樂蟻生…」網路趣味留言互動相當有趣，而這一切都將會真實發生在首款微縮世界戰爭手遊《蟻族奇兵Antwars》的世界中囉！

電視劇《我們與惡的距離》裡的賈靜雯，強悍幹練的女主管形象深植人心，在2021年更以《瀑布》電影奪下金馬獎項！在各大時尚雜誌被尊稱為最努力的金馬影后，簡直是美麗與英勇並備的代表，在這場愚人節互動中，賈靜雯正式宣佈成為《蟻族奇兵Antwars》代言人，開啟工蟻的逆襲之路！

「是職場也是戰場，從工蟻開始一步步成為蟻后！」平時形象活潑、智慧的賈靜雯看過了《蟻族奇兵Antwars》手遊，研究了一下挑選兵蟻軍械所進行兵種研究，感覺上還有不同兵種以及數量搭配，假如可以帶領不同的蟻族英豪，一起來偷偷解鎖藏寶洞，一定超級有趣！然後跟蟻后一起來蓋蟻堡，買不起帝寶！我們就來蓋一座蟻堡吧！

可愛活潑的迪士尼美式漫畫風格，招募威武無比的凱撒大帝、美艷無雙的埃及豔后等一系列傳奇螞蟻英雄，讓人甩掉現實生活巨大壓力，跌入螞蟻世界當霸主！策略工蟻鬥老闆、偷偷搬走大富豪的寶箱…還有什麼意想不到的神祕情節呢？太想要當一隻小螞蟻了，開創王國靠自己。

《蟻族奇兵Antwars》已在今日（4月1日）開放事前預約，另外在好禮部分，《蟻族奇兵Antwars》事前預約送101抽大禮包，還有臺版限定武將蟻關羽！後續動態，也請持續關注官方粉絲團！

官方粉絲團：https://www.facebook.com/AntWars.tw

事前預約：https://reurl.cc/bkQxG3

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