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俄邊境油庫起火爆炸釀2傷　當地官員指稱：烏國炸的！　

▲俄羅斯別爾哥羅德州一座儲油設施燃起大火。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯別爾哥羅德州一座儲油設施燃起大火。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-04-01 17:22:572022-04-01 17:29:36

俄羅斯大軍壓境烏克蘭，展開入侵行動已逾一個月，目前戰事仍陷膠著。俄羅斯別德哥羅德州（Belgorod）一處儲油庫於1日早上冒出大火，當地官員聲稱，起火原因是2架烏克蘭直升機的襲擊襲擊造成，這起攻擊行動也造成了2人受傷。

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綜合俄羅斯《衛星通訊社》等媒體報導，別德哥羅德州位於俄羅斯西南端，起火的儲油庫距離烏克蘭邊境僅25英里（約40公里）。報導指出，當消防人員到達現場後，發現燃料罐正在燃燒，消防救援對即刻採取行動，以防止火勢蔓延到相鄰的儲存罐。當時派出約70名消防人員參與滅火工作。

別德哥羅德州州長格德科夫聲稱，油庫火災是由2架烏克蘭直升機襲擊所致，「它們低空飛入俄羅斯境內」。這起火災造成2名油庫工作人員受傷，附近3條街道的居民已經被轉移至安全地方。

▲俄羅斯別爾哥羅德州一座儲油設施燃起大火，消防人員前往救援。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯別爾哥羅德州一座儲油設施燃起大火，消防人員前往救援。（圖／美聯社／達志影像）
從社群網站流傳的影片中，可以看到2架直升機低空朝油庫發射多枚飛彈後就發生爆炸。《路透社》表示，目前影片仍尚待確認是否屬實。

有俄媒指出，烏軍疑似派出Mi-24雌鹿直升機（Mil Mi-24）實施空襲，導致8個儲油槽燃燒。別德哥羅德州30日才傳出臨時軍營遭到烏軍砲擊，如今又傳出儲油設施被空襲，但目前烏克蘭尚未出面證實消息。

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