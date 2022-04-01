「12星座」週末運勢一次看！白羊迎來轉機　天蠍注意身體

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白羊座
這個週末是你好好休息的時刻，來自宇宙的衝突與考驗正在向你逼近。目前你的心中有點混亂，遇到遲遲無法決定的事情，面臨種種生活難關，你現在一定也無心工作。此時不需要急著做出任何決定，讓心好好放下、清零，說不定會有不錯的轉機。
金牛座
你最近花錢比較凶，而且出現了亂買東西的狀況，常常糊裡糊塗買了家裡已經有的東西，或是覺得買了之後會用的到的東西。看看你的零食櫃、冰箱和衣櫥，是不是買了很多不實用的東西，可是現在後悔也來不及了。如果想要改變自己容易亂花錢的行為，建議你還是養成記賬理財習慣。
雙子座
這個週末適合為自己安排一個小旅行，你覺得過去幾週以來，因為工作加重，常常連假日都要加班，真是要把你憋壞了。想要擺脫煩心事情，最好的方法就是靜下自己的心靈，多接近大自然，不要一直待在房間、辦公室或計算機前，這只會讓你壓力更大喔。
巨蟹座
＂要怎麼收穫，先那麼栽＂，最近做任何事情都請你一定要全力以赴，因為越努力的人，收穫越大。無論是感情、事業、或是家庭，只要全心全意地付出，對方一定會感受到的。另外，週末適合安排一項能持之以恆的運動，你會得到身心的各種平衡，與強健的體魄。
獅子座
最近你的心情不錯，就是陷入沒有理由亂花錢、亂買東西的狀態。如果感覺到自己確實是如此，請你改變一下自己的生活習慣和消費方式，不要總是逛網絡商城，網絡上的小東西雖然便宜，但積少成多花費還是相當可觀的，消費還是要理性為上。
處女座
本週末趁著放假的時候，適合為自己安排運動健身的行程，最近的你蠻注重自已的體態，想要安排積極的健身計劃，可以運動流汗、跑跑跳跳，增加身體的新陳代謝，這樣身體也會比較健康。你覺得春夏季節，外出運動最適合，去感受久違的陽光和好天氣。
天秤座
雖然最近天氣時晴時雨，不過你已經開始選購適合春夏季節的保養品、防曬品和美白麵膜，或許你正經歷一段感情曖昧的時期，花了不少的心力在猜疑對方的心意，但對方似乎有些閃躲，目前看似沒有結果，讓你覺得把精神花在美麗、健康上面，比期待一份不確定的愛情還要來的有趣。
天蠍座
最近要注意身體發炎的現象，例如眼睛發炎、牙齒發炎、嘴角發言、和耳朵發炎，發炎的狀態如果嚴重，這表示你需要讓自己的身體好好休息，搭配靜心冥想，心可以沈澱下來。如果上火問題嚴重，可以考慮喝一些降火氣的花茶、以及吃清淡的食物。
射手座
最近的心情適合大掃除，把家中不需要的東西全部丟掉，再也不穿的衣服、鞋子、包包、圍巾，如果不需要的話可以回收、送給有需要的人。畢竟也到了換季的時刻，確實可以考慮斷捨離，將再也不適合你的舊物送走，迎接嶄新的能量進到你的家中。
魔羯座
最近有意外的財運，有可能你的朋友、家人突然送你禮物，是你夢寐以求很久，卻遲遲無法下手的東西，或是情人給你零用錢、帶你出門吃大餐、替你為家中的傢具、裝飾添了不少新行頭，豐盛的物質享受，安慰你最近有些疲乏的內心。
水瓶座
最近你的少女心大爆發，進入了想談戀愛的時期，想看情愛小說、想看浪漫電影，想聽情歌，想吃甜點美食，期待在餐廳或是夜店遇到喜歡的對象，可以帶著你約會，到處走走看看，享受兩人的甜蜜時光。所以，這個週末，穿上你最有自信的衣服、噴點香水、換個不ㄧ樣的妝容與髮型，去遇見真命天子吧！
雙魚座
最近的你或許站鏡子前面，發現自己豐潤了不少，可能是過去天氣寒冷吃下不少熱量高的食物，現在的天氣正好，適合展開瘦身的運動計劃，但是運動前，請先評估自己的體力以及身體情況，記得要充分的暖身先讓身體適應，否則很容易發生運動傷害。（編輯：潘毅）
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