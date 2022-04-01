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刺激65歲以上年長者打疫苗　北市府加發500元禮券獎勵

▲台北市副市長蔡炳坤表示，為了刺激65歲以上長者施打疫苗，北市府加發500元獎勵，再加上中央原本補助的500元，只要長者在10日前施打疫苗，就能獲得1000元獎勵。（圖／台北市政府提供）
▲台北市副市長蔡炳坤表示，為了刺激65歲以上長者施打疫苗，北市府加發500元獎勵，再加上中央原本補助的500元，只要長者在10日前施打疫苗，就能獲得1000元獎勵。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-04-01 17:55:38

新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸升溫，不過部分65歲以上長者仍未施打新冠肺炎疫苗，中央政府為了刺激疫苗施打，提供500元的獎勵金。而在1922疫苗預約系統退場後，北市府也重啟北市疫苗預約系統，而為了讓長者積極預約施打疫苗，北市府也加碼500元獎勵，只要10日前施打完疫苗，就能領取總共1000元的獎勵。

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台北市副市長蔡炳坤在今（1）日下午的防疫記者會上表示，因應本土疫情逐漸升溫，北市府為了鼓勵尚未接種新冠疫苗的長者盡速完成接種，因此除了原本中央提供的500元獎勵外，設籍台北市的65歲以上長者，無論是尚未施打第一劑、第二劑還是追加劑者，只要在10日前施打疫苗，北市每一劑再加碼500元超商禮券，等於是只要有施打疫苗，就會有合計1000元的獎勵。

而為了服務行動不便的長者，衛生局方面表示，北市持續提供各項長者接種服務，除了聯合醫院院外門診部，及中型接種站開放現場掛號服務外，各行政區的里長只要揪團10人以上，就可以安排至合約院所接種，且不需掛號；另外也有提供獨居長者專案接種服務，以及行動不便長者提供到宅接種服務等。衛生局方面也呼籲65歲以上長者，若尚未接種新冠肺炎疫苗就可多加利用相關服務措施。

▲台北市政府為了刺激65歲以上長者施打疫苗，加碼提供500元獎勵，只要長者在10日前施打疫苗，就能獲得1000元獎勵金。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府為了刺激65歲以上長者施打疫苗，加碼提供500元獎勵，只要長者在10日前施打疫苗，就能獲得1000元獎勵金。（圖／台北市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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