台中今本土新增2+1　足跡擴多處名店業者忙清消

台中市婚宴群聚延燒20幾人，確診率超過一成，但設籍台中者僅2人，唯婚宴賓客足跡遍及老虎城、廣三SOGO、勤美誠品和金典綠園道、高鐵站、捷運站、港式餐廳名店等各公共場所，業者下午閉館緊急清消。台中市另有2名花蓮慈濟案確診病例，今日共新增本土3確診。
台中市長盧秀燕今（1日）在防疫記者會宣佈，台中市新增「2+1」本土確診案例，其中衛福部公告的兩例，一是案號23645台中婚宴群聚男性、一是案號23765花蓮醫院群聚男性，和家人到花蓮去玩，另傳染給同行39歲梧棲區女性友人，該女尚未列入案號。婚宴群聚是36歲大里區男性，30日接獲匡列通知採檢、31日確診，目前無症狀，已隔離治療。
衛生局長曾梓展補充說明，婚宴群聚案擴大至國家歌劇院公共區域人員，共採檢270人，檢驗結果陰性220人、陽性21名、檢驗中29人。21位確診賓客中，2人設籍台中市、19位外縣市。目前婚宴陽性率為11.4%，若扣掉全程戴口罩未確診的工作人員，賓客陽性率至少13%以上，且集中在Buffet區。
至於市府發送的3萬多筆細胞簡訊，目前有421人前往快篩，全都呈現陰性。傳聞感染源來自新北，曾梓展表示中央正進行疫調中。
花蓮慈濟醫院群聚案為住西區的40多歲男性，ct值14，他與妻子、兒子參加花蓮旅遊活動，其間陪兒子到慈濟醫院急診室就醫，因此被感染，住台北的妻子和兒子先染病，經回溯緊急通知採檢後確診。同團友人也驗出陽性，該名沙鹿區39歲女性，同行家人包括先生和小孩，她返家後到沙鹿市場購物，之後喉嚨不適到診所就醫、上髮廊，接獲匡列通知快篩後，今（1日）上午確診，ct值29，接觸的公司4位員工自主管理。
由於新確診個案足跡相當複雜，老虎城購物中心率先宣布下午4點提前閉店清消，廣三SOGO百貨、勤美誠品、金典綠園道也於下午5點提前閉店清消，將等市府勘查後再行復業。至於大魯閣新時代購物中心與同棟的家樂福德安店，昨晚連夜全面清消，今天上午9點恢復正式營業。日月千禧酒店也閉店清消，明天下午3時恢復營業。