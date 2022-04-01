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台中今本土新增2+1　足跡擴多處名店業者忙清消

▲台中市長盧秀燕宣佈台中市今新增「2+1」本土確診案例。（圖／記者顏幸如攝，2022.04.01）
▲台中市長盧秀燕宣佈台中市今新增「2+1」本土確診案例。（圖／記者顏幸如攝，2022.04.01）

記者顏幸如/台中報導

2022-04-01 18:08:26

台中市婚宴群聚延燒20幾人，確診率超過一成，但設籍台中者僅2人，唯婚宴賓客足跡遍及老虎城、廣三SOGO、勤美誠品和金典綠園道、高鐵站、捷運站、港式餐廳名店等各公共場所，業者下午閉館緊急清消。台中市另有2名花蓮慈濟案確診病例，今日共新增本土3確診。

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▲台中捷運有確診者足跡，車廂全部進行清消。（圖／中捷提供，2022.04.01）
▲台中捷運有確診者足跡，車廂全部進行清消。（圖／中捷提供，2022.04.01）
台中市長盧秀燕今（1日）在防疫記者會宣佈，台中市新增「2+1」本土確診案例，其中衛福部公告的兩例，一是案號23645台中婚宴群聚男性、一是案號23765花蓮醫院群聚男性，和家人到花蓮去玩，另傳染給同行39歲梧棲區女性友人，該女尚未列入案號。婚宴群聚是36歲大里區男性，30日接獲匡列通知採檢、31日確診，目前無症狀，已隔離治療。

▲案號23645的婚宴群聚個案36歲大里區男性，在台中的活動足跡。（圖／台中市政府提供，2022.04.01）
▲案號23645的婚宴群聚個案36歲大里區男性，在台中的活動足跡。（圖／台中市政府提供，2022.04.01）
▲婚宴群聚個案，外縣市確診者在台中市的足跡之一。（圖／台中市政府提供，2022.04.01）
▲婚宴群聚個案，外縣市確診者在台中市的足跡之一。（圖／台中市政府提供，2022.04.01）
▲婚宴群聚個案，外縣市確診者在台中市的足跡之二。（圖／台中市政府提供，2022.04.01）
▲婚宴群聚個案，外縣市確診者在台中市的足跡之二。（圖／台中市政府提供，2022.04.01）
衛生局長曾梓展補充說明，婚宴群聚案擴大至國家歌劇院公共區域人員，共採檢270人，檢驗結果陰性220人、陽性21名、檢驗中29人。21位確診賓客中，2人設籍台中市、19位外縣市。目前婚宴陽性率為11.4%，若扣掉全程戴口罩未確診的工作人員，賓客陽性率至少13%以上，且集中在Buffet區。

至於市府發送的3萬多筆細胞簡訊，目前有421人前往快篩，全都呈現陰性。傳聞感染源來自新北，曾梓展表示中央正進行疫調中。

▲花蓮醫院群聚案，台中男性和女性確診者的足跡。（圖／台中市政府提供，2022.04.01）
▲花蓮醫院群聚案，台中市男性和女性確診者的足跡。（圖／台中市政府提供，2022.04.01）
▲台中市新增8處快篩站，市長盧秀燕呼籲足跡重疊者可前往檢測。（圖／台中市政府提供，2022.04.01）
▲台中市新增8處快篩站，市長盧秀燕呼籲足跡重疊者可前往檢測。（圖／台中市政府提供，2022.04.01）
花蓮慈濟醫院群聚案為住西區的40多歲男性，ct值14，他與妻子、兒子參加花蓮旅遊活動，其間陪兒子到慈濟醫院急診室就醫，因此被感染，住台北的妻子和兒子先染病，經回溯緊急通知採檢後確診。同團友人也驗出陽性，該名沙鹿區39歲女性，同行家人包括先生和小孩，她返家後到沙鹿市場購物，之後喉嚨不適到診所就醫、上髮廊，接獲匡列通知快篩後，今（1日）上午確診，ct值29，接觸的公司4位員工自主管理。

由於新確診個案足跡相當複雜，老虎城購物中心率先宣布下午4點提前閉店清消，廣三SOGO百貨、勤美誠品、金典綠園道也於下午5點提前閉店清消，將等市府勘查後再行復業。至於大魯閣新時代購物中心與同棟的家樂福德安店，昨晚連夜全面清消，今天上午9點恢復正式營業。日月千禧酒店也閉店清消，明天下午3時恢復營業。

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