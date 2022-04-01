最棒的兒童節禮物　辦理出生登記讓你「誠信袋著走」

新生兒爸媽照過來！高雄市政府政風處與民政局聯合推出的「誠信袋著走」活動於今(1)日正式開跑！即日起凡至本市各戶政事務所辦理出生登記即可獲得限量禮袋乙份，內容包含「我是雄赳赳」廉潔教育繪本乙本及精美小禮；另配合高雄市立圖書總館早讀運動「閱讀禮袋」活動，贈送「我是雄赳赳」廉潔教育繪本乙本，數量有限，贈完為止。
上午政風處廉潔寶寶「雄赳赳」特地偕同廉政志工至苓雅戶政事務所贈送誠信禮袋。首位獲贈的新手爸爸林先生驚喜表示，教育孩子誠實信用是每一位家長的責任，很感動政風處與民政局用心幫寶寶準備品格教育的第一本入手書，能在辦理出生登記這個重要時刻獲得這個有意義之祝福非常開心。
參與活動的廉政志工孟小姐亦表示，誠信教育需從小建立，政風處廉政志工長期耕耘校園，透過說故事、話劇演出等活潑趣味的方式與學童互動，希望能啟蒙兒童對誠信概念的理解；然而，品德培養除了學校教育外，家庭教養同樣重要，非常認同主辦單位舉辦本次活動，家長們能夠重視誠信教育的重要性。
「我是雄赳赳」廉潔教育繪本是由高雄市政府政風處編撰，其發想是以「孩子接觸的第一本誠信教育童書」及推廣「誠信教育從0歲開始」概念，希望透過生動溫馨的故事，讓幼兒瞭解誠實、守信及孝順等良好品德之重要性，並鼓勵親子共讀，讓孩子們感受到愛與陪伴，進而將誠信品格傳承擴散。