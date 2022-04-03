房貸升息／地板利率1.31%掰了　想買房銀行教你這樣選

我是廣告 請繼續往下閱讀
而「分期型房貸」適用客群為有購屋、房屋修繕、投資理財或其他單筆一次性的資金需求者，利率計算方式則依各銀行貸款指標利率加計固定加碼碼距計算，攤還方式則是一次撥貸，按月攤還本息。目前大部分房貸多屬這類型，也就是指數型房貸，即以「定儲利率指數」加碼「固定利率」採浮動利率計價，以貼近央行利率變動，但最終核定利率將依借款人的償債能力、金融機構往來情形及個人信用狀況等綜合計算。
不過，指數型房貸利率也有一段式及二段式。第一銀行表示，一段式利率在還款期間都是以「放款指數利率」加上相同「加碼利率」來計算利息，通常「放款指數利率」會與中央銀行宣布升、降息同步變動，如未來指標利率上升，則借款人每月還款金額會隨指標利率上升而增加。分段式利率在還款期間都是以「放款指數利率」加上階梯式「加碼利率」來計算利息，前期的利率比較低，而後期較高，利率如階梯式向上調整，借款人每月還款之負擔亦會隨之增加。
至於「循環型房貸」適用客群主要是有投資理財、資金週轉需求，希望隨時有一筆備用金可使用者，依各銀行貸款指標利率加計固定加碼碼距計算，攤還方式則是貸款額度內隨借隨還，有動用才計息。
以國內房貸龍頭土地銀行來說，目前承做房貸種類除一般購屋貸款外，另有配合政府政策的政策性房貸、用於修繕房屋或其他正當用途的房貸、循環型房貸及逆向抵押型房貸（以房養老）等，而指數型房貸指標利率按土地銀行、台灣銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行及彰化銀行等6家指標銀行每月底的1年期定期儲蓄存款機動利率平均數定之，採月調者，從4月11日才會調整指標利率。
除政策性房貸外，目前土銀一般購屋貸款利率最低仍為1.31%以上，特定地區第2戶購屋貸款最低為1.6%以上，第3戶以上購屋貸款最低為1.78%以上，依個案審酌借款人條件與擔保品地區等因素核予合適利率，不過，之後最低利率1.31%也看不到了。
第一銀行也表示，這次所有房貸採機動利率計息者都會調整，並依據第一銀行、台灣銀行、合庫銀行、土地銀行、彰化銀行、華南銀行、台灣中小企業銀行等7家1年期非大額定期儲蓄存款固定利率的算術平均數，在4月15日調整「放款指數利率」。
合庫銀行指數型房貸利率，指標利率依台灣銀行、土地銀行、華南銀行、彰化銀行、第一銀行及合庫銀行這6家銀行1年期定期儲蓄存款機動利率的平均利率訂定之，加碼利率則會根據借款人、擔保品座落，貢獻度等適度調整，指標利率也有分季調及月調，季調是每年的3月、6月、9月及12月的15日生效，月調則是每月15日生效，而調整後合庫銀一般房貸利率最低1.56%起。
在民營銀行部分，以台北富邦銀行來說，房貸利率訂價會考量資金成本、作業成本及風險成本等因素，隨著央行升息，資金成本增加，銀行會適度調高房貸利率定價來反應成本，客戶房貸適用利率會視個別條件、往來關係、借款用途及擔保品而定。由於房貸利率多以貸款指標利率加計固定加碼碼距計算，這次央行升息，各銀行貸款指標利率會隨之調升，客戶負擔房貸利率會隨著各銀行的貸款指標利率調整而變動。
至於客戶房貸利率變動時點，會視簽約當時選擇的利率變動週期而定，各家銀行的房貸基準利率調升日期亦不相同，像台北富邦銀行指數型房貸基準利率會於每月5日公告生效，而各家銀行房貸利率大多將從4月起將陸續調升，以台北富邦銀行目前訂價，調升後一般分期型房貸約在1.7%至2.3%之間，循環型房貸約在2.3%至2.7%之間。
中信銀行房貸利率也是依該行ARMs定儲利率指數及中華郵政2年期定期儲金機動利率機動調整，若客戶當初申辦的房貸採月指數計息，利率就會在3月23日隨定儲利率指數機動調整。若當初申辦的房貸採季指數計息，則利率會在5月23日隨定儲利率指數機動調整。至於調升的幅度，會依照中信銀當期最新定儲利率指數而定。
國泰世華銀行放款利率定價指數大多也是以定儲利率指數加碼固定利率採浮動利率計價，定儲利率指數採季變動（1、4、7、10各月1日調整）或月變動，依每人約定方式不同，而且該行將依市場利率定期調整，這次指數調整生效日為4月1日，調整幅度則依該行定儲利率指數規範辦理。
不過，第一銀行也提醒，央行升息1碼且後續可能再持續升息，申請房貸應了解自己的總預算及還款能力，除了要考慮自備款的多寡，也要評估貸款時間長短，每月還款金額、貸款利率及成數等條件綜合考量。