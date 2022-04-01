陳信瑜再爆爭議 勞動局新聞稿不自行審核竟「外包」？
台北市勞動局長陳信瑜日前因為在上班時間，向工會代表替副市長黃珊珊拉票，遭到政風調查後也予以一小過的懲處。而今（1）日台北市議員黃郁芬質詢時再爆料，陳信瑜所屬的勞動局已經有新聞聯絡人的編制，竟然還額外開立「新聞稿審核」工作，並將該工作透過契約的方式，以一則新聞稿800元的價格外包給曾在曾在勞動局擔任科員及秘書的張姓人士，且預算都是透過其他科目預算挪移，質疑陳信瑜圖利外，新聞聯絡人編制也像是在酬庸。
今日台北市議會民政部門質詢時，黃郁芬先是要求民政單位的各局處上台回應「是否有新聞稿審核外包」的情況，對此各局處都予以否認，僅只有勞動局承認有外包該業務。黃郁芬進一步質疑，除了勞動局在合約上金額訂定低於10萬規避公開招標外，勞動局明明有新聞聯絡人編制，為何自己局處的新聞稿還要外包給張姓人士審核？
對此陳信瑜表示，勞動局過去曾經被詬病「用詞太過艱澀」會讓民眾不易理解，因此才請媒體工作者重新審視一次新聞稿，此外為了加強局內人士的新聞相關知識與理解，也有邀請該府外人士到勞動局內上課，教導新聞寫作相關內容。
對此黃郁芬再度詢問陳信瑜，認為這件事情「是否正確」？對此陳信瑜回應表示正確，黃郁芬則再度追問，若認為正確為何31日要發信件通知局處內人員「新聞稿外審停止適用」？是不是因為議員開始索資，所以才緊急停止？對此陳信瑜直言自己不清楚有這份信件，且直言自己完完全全沒有介入，已經全部交給新聞聯絡人。
黃郁芬最後也要求政風處應詳細調查，不過在黃郁芬與政風處質詢過程中，陳信瑜也不耐煩插話表示「其他局處都以約聘職方式處理」，不過也隨即遭到黃郁芬質疑「不要反質詢！」並要求政風處介入調查，是否有圖利相關疑慮，並於12日前提供調查報告。對此政風處長林炤宏表示，會調閱相關資料來查閱。