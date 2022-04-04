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2022北市議員席次松信、士北各-1　未來這區恐也將減席！

▲根據民政局資料顯示，今年3月台北市人口數已經跌破250萬，除了未來副市長編制可能少一人外，議員席次也確定減少兩席。（資料照／記者丁上程攝）
▲根據民政局資料顯示，今年3月台北市人口數已經跌破250萬，除了未來副市長編制可能少一人外，議員席次也確定減少兩席。（資料照／記者丁上程攝）

記者丁上程／台北報導

2022-04-04 15:00:00

根據《NOWnews今日新聞》日前獨家報導，台北市因為人口下滑的緣故，2022台北市議員選戰，除了士林北投區席次會減少一席外，松山信義區也因為人口下滑比例較高，也面臨席次縮減的情況。而根據民政局最新公布的人口數據統計，台北市的總人口數正式跌破250萬，若在未來人口數未回升，除了確定年底選戰議員席次會少2席外，原本台北市政府3名副市長的編制，也會減少為2名。

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因應新冠肺炎疫情緣故，台北市人口下滑的狀況，有超過7成的流失人口，是因為旅居國外超過2年而被「除籍」移出戶口。根據民政局1日公布的最新數字，台北市總人口數已經低於250萬，來到2,490,445人，比起2月底的統計數字，再減少了1.4萬人。而在目前已經幾乎確定議員席次少2席的情況，若疫情未趨緩，北市人口外流的情況不減，若總人口數再跌破240萬，恐將輪到中正萬華區席次再少一席。

雖然2022年議員選戰各區席次，還是要按照投票日前半個月的人口數為準，且按照目前「1個月人口數少1.4萬」的速率，要在五月底前跌破240萬而導致席次再少一席，機率恐怕相當低，不過按照人口基數統計，中正萬華區的人口下滑速度僅次於松山信義區，若未來再度面臨席次減縮的情況，將會從中正萬華區扣減席次。

不過地方人士分析，由於人口外流的因素多數屬於「被除籍」，因此若未來疫情緩和且國境完全開放後，旅居國外的民眾陸續歸國「復籍」後，人口應該能適度回流，屆時除了中正萬華區席次不至於縮減外，年底選戰松山信義區縮減的席次，也有可能再補回來。

對此北市選委會方面表示，議員席次問題目前不多加評論，將會以投票日前半年的人口數為基準，並由內政部將人口資料呈報中選會後，由中選會決定相關席次規劃。

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