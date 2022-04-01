清明連假前夕　國道連假首日壅塞路段預測出爐

今（1）日為清明節連續假期前1天上班日，西部國道路網於下午4時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1南向桃園至中壢、湖口至新竹、后里至大雅，國3南向中和至樹林，北向大溪至樹林，國10仁武至左營端，其餘國道路段大致正常。截至下午17時，國道交通量為72.5百萬車公里，預估今日交通量為105百萬車公里。
明（2）日為清明節連續假期首日，預估國道交通量為120百萬車公里，為年平均平日 (88百萬車公里) 1.4倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為年平均平日的1.6倍，相關疏導措施包括：6-12時國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山等路段之各交流道及國5南港系統交流道之南向入口高乘載管制、0-12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統與國5石碇及坪林南向入口、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。
預判明日重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議西部國道南向用路人建議早上6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議早上5時前或下午5時後出發，若仍必需在明日上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於8點過後再出發，節省寶貴時間，詳細路況預報圖如附圖2。
高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，行車注意車前狀況、切勿超速並保持安全距離。高公局祝大家清明假期行車平安。