COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

蔣萬安嘆身世被攻擊　綠議員：噁心！改回姓章吧

▲國民黨立委蔣萬安爭議不斷，其是否為蔣家後代更是論戰不休。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）
▲國民黨立委蔣萬安爭議不斷，其是否為蔣家後代更是論戰不休。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-04-01 19:44:22

國民黨立委蔣萬安日前批評台北市副市長黃珊珊民調支持度若只有23%，代表遭7成市民否決；黃則回批，國民黨政黨支持度僅1成餘，也等於蔣家已遭9成國人否決；蔣再回應，對於黃用蔣家身世議題攻擊感到遺憾，雙方言詞交鋒激烈。民進黨基隆市議員張之豪今（1）日晚間對此表示，「去蔣化」有很多工作要做，不然都由蔣萬安提案，或許就比較不會再在家世上被做文章，不然就把蔣姓改掉，改回去姓章吧。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對蔣萬安與黃珊珊一來一往，因為蔣家議題唇槍舌戰，張之豪說，蔣的叔叔章孝慈一家都姓章，就蔣萬安一家硬要改姓為蔣，「在家世上做文章」的，明明就是蔣萬安自己。

張之豪說，如果國民黨有要做市長候選人的初選，那他肯定蔣萬安會在問卷題目上加一句「請問您支持蔣經國的孫子嗎？」在候選人特徵的那個欄位裡。張之豪譏，這有點可惜，爸爸不爭氣，直接被跳過，恐怕沒人叫蔣萬安「蔣孝嚴的兒子」，還是用阿公的名字比較威。

張之豪說，若有人說，這是台北的事，不關外縣市的事。「那，我就問，我口袋裡拿出來的這個銅板，在基隆不能用膩？為什麼這一家人的阿祖，要每個台灣人跟著一起拜？不然你每一尊、每一仙，都帶回家自己拜，也不要用到國家的錢，不要用什麼國家資源、憲兵來幫你阿祖守墓。更不要每個縣市都一堆中正路、中正區」。

張之豪說，「去蔣化」有很多工作要做，不然都讓蔣萬安來提案，相信推動起來會順利很多，或許就也比較不會再在家世上被做文章。張也建議，不然，蔣萬安就把姓改掉，改回去姓章。

張之豪批評，別人講蔣萬安是蔣經國孫子，蔣萬安就「遺憾」，那有沒有為前民進黨主席林義雄家那兩個，在蔣萬安阿公眼皮底下被無情屠殺的小女孩，感到一絲絲遺憾？

張之豪說，蔣萬安是當爸爸的人了，若回家看到自己的媽媽被殺，心愛的小孩嘴裡還含著沒融化的糖果，但小小的身體已經是冷冰冰的屍體，會不會遺憾？這些都是蔣萬安阿公的豐功偉業，蔣萬安可說是「得了便宜又賣乖，噁心」。

柯文哲拔樁！林鶴明揭未做「這事」：蔣萬安敗選剛好而已

蔣萬安民調慘勝陳時中　林楚茵：無作為、只靠帥臉怎贏？

防疫破口！蔣萬安未戴罩違規敬酒　顏若芳：選上還得了？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
下一屆南投縣長您看好誰會當選？

下一屆南投縣長您看好誰會當選？

繼續作答
即時
推薦閱讀