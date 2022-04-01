蔣萬安嘆身世被攻擊　綠議員：噁心！改回姓章吧

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張之豪說，如果國民黨有要做市長候選人的初選，那他肯定蔣萬安會在問卷題目上加一句「請問您支持蔣經國的孫子嗎？」在候選人特徵的那個欄位裡。張之豪譏，這有點可惜，爸爸不爭氣，直接被跳過，恐怕沒人叫蔣萬安「蔣孝嚴的兒子」，還是用阿公的名字比較威。
張之豪說，若有人說，這是台北的事，不關外縣市的事。「那，我就問，我口袋裡拿出來的這個銅板，在基隆不能用膩？為什麼這一家人的阿祖，要每個台灣人跟著一起拜？不然你每一尊、每一仙，都帶回家自己拜，也不要用到國家的錢，不要用什麼國家資源、憲兵來幫你阿祖守墓。更不要每個縣市都一堆中正路、中正區」。
張之豪說，「去蔣化」有很多工作要做，不然都讓蔣萬安來提案，相信推動起來會順利很多，或許就也比較不會再在家世上被做文章。張也建議，不然，蔣萬安就把姓改掉，改回去姓章。
張之豪批評，別人講蔣萬安是蔣經國孫子，蔣萬安就「遺憾」，那有沒有為前民進黨主席林義雄家那兩個，在蔣萬安阿公眼皮底下被無情屠殺的小女孩，感到一絲絲遺憾？
張之豪說，蔣萬安是當爸爸的人了，若回家看到自己的媽媽被殺，心愛的小孩嘴裡還含著沒融化的糖果，但小小的身體已經是冷冰冰的屍體，會不會遺憾？這些都是蔣萬安阿公的豐功偉業，蔣萬安可說是「得了便宜又賣乖，噁心」。