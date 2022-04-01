電塔倒塌釀高鐵癱瘓！張其祿受困批：電網系統脆弱

東南水泥廠區今（1）日施工造成台電69KV輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方，造成高鐵主線供電中斷，進而造成全台高鐵疏運大塞車，而台鐵為配合台電修復電線等設備，傍晚6時40分起，執行楠梓到新左營站斷電，列車因而停駛，最快預計晚間11點恢復雙向通車。台灣民眾黨立委張其祿今天下午也在受影響的高鐵人流中，目睹高鐵站人潮塞滿等著被疏運之亂象，他質疑我國電網系統脆弱度高，連帶威脅大眾運輸。
張其祿表示，之前在立法院經濟委員會及院會質詢時已多次提醒政府「供電系統問題持續發生」反映出台灣電網系統「社會脆弱度」仍然過高，近日仍多次發生因「人為疏失、鳥擊、松鼠誤觸」等原因導致區域性大停電，已經累積國人大量民怨；今日再因疑似「人為事故」導致大停電，瞬間癱瘓高鐵這條台灣本島的南北運輸大動脈，顯示我國運輸系統電力調配上沒有立即的轉換及應變機制，若遇到大地震等「自然」災害，則可能導致乘客性命安全受威脅，損害更巨大。
張其祿直言，不但「供電網系統問題」持續發生反映出台灣電力系統「社會脆弱度」過高，調度及危機處理機制不夠充分，今日事件更證明更電網韌性不足連帶威脅高鐵、台鐵等大眾運輸系統安全，顯示政府當前的穩定交通系統機制及災害應變能力荒腔走板，更遑論當面對戰爭之威脅時，台灣社會可能難以承受衝擊。
張其祿要求政府儘速完善我國電網、大眾交通路軌之安全及穩定度，強化災害應變能力及調度機制，優先提高電力系統、高鐵及台鐵面對人為災害、地震、颱風甚至是戰爭時的承受力、反應機制、調度能力及回復能力，從系統上根本解決電力、大眾運輸路軌「社會脆弱度」過高問題，莫讓國人一直暴露在民生不便及危險之下。