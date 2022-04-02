楊繡惠唱《一支喇叭吹歸眠》爆紅　「RAP罵人很療癒」

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大立電視逆勢操作砸重金推大型歌唱節目！大立電視製播的全新歌唱節目「台灣新刻盤」即將在4月2日（六）下午四點與中視菁采台同步推出，主持人楊繡惠、劉家榮與台一線等，聯手出席新節目記者會，楊繡惠唱跳夯曲《一支喇叭吹歸眠》、劉家榮嗨唱《亂世英雄》，展現說唱功力，主持群台一線東諺、阿文熱舞，演藝大哥大陽帆則難得現身送上鳳梨花喜氣祝福力挺新節目人氣收視旺，直誇找楊繡惠主持就對了，而台語歌壇三大唱片公司歌手；豪記唱片謝金晶、時代創藝蔡家蓁與華特唱片的麗蓉也聯袂出席支持，大立電視董事長盧繹棋致詞鼓勵加油！
而新節目「台灣新刻盤」，每集邀請一位歌手做深入訪談與演唱系列金曲，讓觀眾能完整的欣賞歌手演出，而提到高製作預算的歌唱節目，身兼大立電視CEO的主持人劉家榮表示身為歌手的我，一直希望能有個讓歌手能盡情演唱的節目，讓觀眾可以很享受的聆聽金曲，而首度挑大梁主持節目的楊繡惠則打趣的說在聽好歌之餘，也需要逗趣的互動，我來調和一下大家的心情啦！
豬哥亮長子謝順福首次擔任節目製作人，謝順福表示目前歌手苦無打歌的節目，感謝大立電視不怕燒錢與現今大堆頭的綜藝節目做逆向區別，我們節目一集一位大來賓，介紹歌手星路歷程與現場演唱多首金曲，還有致敬老歌手單元介紹過往金曲，新與舊的組合呈現，除了歌唱也會加入歌中劇的部分，自嘲全台名列前幾名的資深靠爸族，謝順福坦言也有著向父親致敬，節目的歌中劇構想來自豬哥亮，想像著如果父親來演，所呈現的方式，當然父親是無法超越的，我會加入自己的想法，延續父親的精神，融入節目中！
主持人劉家榮則表示身為歌手最希望自己的歌能被聽到，因而想製作歌唱節目，台語黑膠名為刻盤，希望台灣文化能傳承下去，加入新歌曲新生命延續，劉家榮並打趣說要自製大型歌唱節目，大家都說我很傻，所以選在愚人節開記者會，目前電視台都在精減節目製作預算，大立電視邁向第六年，身為CEO的我也要跟董事們負責，很開心得到支持鼓勵，全心規劃新節目，因為楊繡惠之前曾經來電視台代班主持節目，因而促成此次的再續前緣，主持群還有新生代的台一線東諺、阿文加入，發揮舞藝與歌中劇，目前已錄製六集節目，我很有信心！
而網路票選女丑第一名，首度挑大梁，楊繡惠坦言進演藝圈從未想過一定要紅，並謙虛直言沒有任何技能只喜歡演藝事業啦，曾有製作人告知想要推薦我當主持人，但錄影時間可能會碰上我愛冰冰秀節目，當下我立即回「真不好意思，還是麻煩別提名我好了，我怕無法兼顧」，我不喜歡有壓力，不想因為工作而不開心，也不強求當紅花，綠葉的我，做自己就很開心了，而提到與搭檔主持劉家榮的好交情，楊繡惠笑說我們無所不聊，當他提出邀約，我還以為是上節目而已，當下立即說好啊，但發現是主持時，頭皮發麻想推辭，但當他表示希望能夠有個節目，可以讓歌手盡情的發揮演唱新歌，我真心被打動了，但我仍然回：「以他人為優先考量啦！」他則說需要我的說笑逗趣帶動節目，就這樣的每週四我在台北半夜錄完影，即開車到台中錄製新節目，挑大梁用平常心，身上沒有肩負壓力，專心把節目做好！
而被問到經常帶給他人歡笑，自己如何排解壓力，楊繡惠笑說很享受收工後，一人在家的世界，不接手機，只用簡訊，安靜的在家望著星空，喝點小酒與自己內心對話，睡前都會感謝老天爺讓自己有工作，當日情緒不留到隔日，如果有不愉快，一定直話直說不記恨，這就是我的紓壓方式，沒想過要進軍金鐘獎，坦言不會退休一直做到沒有人想看我表演，日前推出新歌《一支喇叭吹歸眠》，因為口頭禪激發製作人創作靈感，完全沒刻意宣傳下，點閱逼近80萬次，楊繡惠笑說RAP罵人很舒暢療癒，沒收到酸民的留言，得到年輕人好評讚：消火氣良藥超療癒！希望大家週六來紓壓準時看新節目「台灣新刻盤」！
大立電視新節目《台灣新刻盤》將於4月2日（六）下午4點大立電視與中視菁采台同步首播，首集則由金曲歌后張秀卿揭開精彩序幕！（編輯：楊穎軒）