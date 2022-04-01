工安意外致高鐵停駛！東南水泥道歉了 雙鐵恢復雙向通車
今（1）日15時39分許，東南水泥廠包商在進行水泥高塔拆除工程時，疑似因操作不當導致水泥高塔倒塌，因而壓倒高壓電塔使得高鐵左營到台南間停駛，返鄉的大批乘客滯留在車站月台，台鐵也為了配合台電搶修工程，斷電2小時，對此，東南水泥廠晚間發聲明，鄭重對社會大眾道歉。
東南水泥廠表示，該公司承包商在廠房拆除過程施工不當，導致高塔倒塌方向錯誤致使倒塌壓倒電塔， 所幸無人員傷亡，但影響高鐵主線供電中斷，左營台南區間車停駛，受此事件影響造成了旅客不便，對此本公司深表歉意，鄭重對社會大眾道歉，該公司爾後將落實加強對承包商作業人員的管理，重新對相關工程進行安全評估，並確保後續拆除作業的安全。
由於高鐵左營至台南間高鐵停駛，台南市政府立即成立緊急應變小組，在與高鐵及台鐵聯繫後，市警局歸仁分局趕赴現場指揮車流，保大及交通大隊支援周邊交通疏導，並派遣線上警力加強高鐵站、台鐵中洲站、中正南路沿線巡視，視各路口狀況調整崗位，共派遣88人次警力，陸續排除3起因交通事故造成的壅塞，截至22:00回報，目前警力部署持續以維護高鐵站周遭交通安全，以及疏導接駁車進出順暢為主。
高鐵公司則指出，原訂23:00恢復雙向通車運轉，經台電、台鐵及本公司通力搶修後，提前至22:40順利完成，恢復雙向通車運轉，已安排22:40與23:00自左營站各發出一班往南港站，各站停靠之全車自由座(不含商務車廂)列車，預計分別於01:10和01:30抵達南港站，有關旅客權益，高鐵公司後續將研議後續求償事宜。（編輯：林莞茜）