COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

工安意外致高鐵停駛！東南水泥道歉了　雙鐵恢復雙向通車

▲東南水泥塔倒塌壓垮高壓電塔，電力異常導致台鐵高鐵停駛。（圖／翻攝畫面）
▲東南水泥塔倒塌壓垮高壓電塔，電力異常導致台鐵高鐵停駛。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2022-04-01 23:03:372022-04-01 23:19:51

今（1）日15時39分許，東南水泥廠包商在進行水泥高塔拆除工程時，疑似因操作不當導致水泥高塔倒塌，因而壓倒高壓電塔使得高鐵左營到台南間停駛，返鄉的大批乘客滯留在車站月台，台鐵也為了配合台電搶修工程，斷電2小時，對此，東南水泥廠晚間發聲明，鄭重對社會大眾道歉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
東南水泥廠表示，該公司承包商在廠房拆除過程施工不當，導致高塔倒塌方向錯誤致使倒塌壓倒電塔， 所幸無人員傷亡，但影響高鐵主線供電中斷，左營台南區間車停駛，受此事件影響造成了旅客不便，對此本公司深表歉意，鄭重對社會大眾道歉，該公司爾後將落實加強對承包商作業人員的管理，重新對相關工程進行安全評估，並確保後續拆除作業的安全。

▲東南水泥外包商在進行拆除作業時，施工不慎導致台電電塔倒塌。（圖／翻攝畫面）
▲東南水泥外包商在進行拆除作業時，施工不慎導致台電電塔倒塌。（圖／翻攝畫面）
由於高鐵左營至台南間高鐵停駛，台南市政府立即成立緊急應變小組，在與高鐵及台鐵聯繫後，市警局歸仁分局趕赴現場指揮車流，保大及交通大隊支援周邊交通疏導，並派遣線上警力加強高鐵站、台鐵中洲站、中正南路沿線巡視，視各路口狀況調整崗位，共派遣88人次警力，陸續排除3起因交通事故造成的壅塞，截至22:00回報，目前警力部署持續以維護高鐵站周遭交通安全，以及疏導接駁車進出順暢為主。

高鐵公司則指出，原訂23:00恢復雙向通車運轉，經台電、台鐵及本公司通力搶修後，提前至22:40順利完成，恢復雙向通車運轉，已安排22:40與23:00自左營站各發出一班往南港站，各站停靠之全車自由座(不含商務車廂)列車，預計分別於01:10和01:30抵達南港站，有關旅客權益，高鐵公司後續將研議後續求償事宜。（編輯：林莞茜）

▲電塔倒塌高鐵斷電，高鐵台南站擠滿待疏運人潮。(圖／立委張其祿辦公室提供)
▲電塔倒塌高鐵斷電，高鐵台南站擠滿待疏運人潮。(圖／立委張其祿辦公室提供)
▲東南水泥倒塌，台鐵高鐵一度停擺。（圖／翻攝畫面）
▲東南水泥倒塌，台鐵高鐵一度停擺。（圖／翻攝畫面）

高鐵22時40分恢復通車　加開2班左營往南港自由座列車

水泥塔倒塌瞬間曝！爆猛烈火光　工程車司機倉皇跳車奔逃

水泥塔倒高鐵停駛！廠商遭重罰　高市府依公共危險罪送辦

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
下一屆南投縣長您看好誰會當選？

下一屆南投縣長您看好誰會當選？

繼續作答
即時
推薦閱讀