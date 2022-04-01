PLG／羅賓森揮肘、林宜輝襲擊下體　雙被罰款2.5萬

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*賽事編號： G38 新竹街口攻城獅（客）vs. 桃園領航猿（主）
*日期：2022/04/01（星期五）
*事件：第三節還有10’30”的時候，#0 羅賓森（Devin Robinson）倒地，經裁判IRS檢視現場攝影機畫面後，並沒有看到當時發生事件畫面，比賽繼續進行；緊接著第三節還有10’14”桃園領航猿 #0羅賓森（Devin Robinson）在新竹街口攻城獅 #36 林宜輝一次切入後出現頸部以上犯規動作，經裁判IRS檢視現場攝影機畫面後，#0 羅賓森對 #36 林宜輝臉部揮擊，裁判宣判上述 #0 羅賓森奪權犯規，取消比賽資格。
*說明：經裁判賽後重新檢視官方多視角畫面，第三節還有10’30”的時候，#0 羅賓森倒地是因為 #36 林宜輝襲擊其下體，因此賽後經過審判委員會（JB、裁判長、該場主裁判）針對 #36 林宜輝對 #0 羅賓森襲擊下體的動作決議判定二級惡性犯規，#0 羅賓森揮擊 #36 林宜輝臉的動作判定二級惡性犯規。
根據賽務章程 59.9. 球員惡性犯規相關條例 作出以下懲處：
桃園領航猿 #0 羅賓森罰款新台幣貳萬伍仟元整，記點2點，且因奪權犯規禁賽1場，將於G65 桃園領航猿 vs. 福爾摩沙台新夢想家執行，該場比賽桃園領航猿僅能登錄單洋將。
新竹街口攻城獅 #36 林宜輝罰款新台幣貳萬伍仟元整，記點2點。
備註1：由於轉播車提供IRS僅有現場六機及客隊板凳席籃框上攝影機之畫面，賽後經「官方多視角系統」提供主隊板凳席籃框上攝影機之畫面重複檢視，才確認 #0 羅賓森倒地之完整情形。