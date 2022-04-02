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「婚姻救星」進化版！iRobot新款掃地機器人　便便都能閃

▲iRobot 在台灣推出旗艦機款「iRobot Roomba j7+掃地機器人」。（圖／記者周淑萍攝）
▲iRobot 在台灣推出旗艦機款「iRobot Roomba j7+掃地機器人」。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

2022-04-02 10:38:50

掃地機器人鼻祖iRobot， 2022年初宣告全球銷售達4000萬台，成為全球市佔率第一的掃地機器人品牌。近期在台推出號稱最聰明的旗艦機款「iRobot Roomba j7+掃地機器人」，即日起至5/31，新品優惠價43,880元，頗為高貴的售價，勢必有領先業者新功能推出，搭配全新升級平台和避障技術，充電線或是家中毛孩的便便都能自動閃避。

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外型改變 自動集塵座更低

Roomba j7+自動集塵座高度降低約31%，為業界自動集塵座最低，讓室內空間的運用更具彈性，且格柵外觀搭配皮革開把更顯時尚。此外，機器人面板相較過往機種，呈現無感應器、幾近零按鈕的設計，讓整體變得更纖薄，機身高度從9.2公分降至8.6公分，更易深入家具底部深層打掃。

▲iRobot Roomba j7+掃地機器人。（圖／記者周淑萍攝）
▲iRobot Roomba j7+掃地機器人自動集塵座高度降低約31%，為業界最低。（圖／記者周淑萍攝）
獨家避障科技，避免絞壞電線

消費者最擔心的就是掃地機器人卡機、絞壞昂貴線圈及製造讓飼主恐慌的寵物便便魔法陣等，Roomba j7+採用前置鏡頭的掃地機器人，運作時鏡頭開啟LED輔助光源，幫助機器人精確辨識散落在家中地板的物品，同時也可以降低陰影誤判。搭載獨家PrecisionVision精準辨識導航科技，清掃前無須收拾地板，手機充電線、耳機線、鞋子、襪子、甚至是貓狗固態糞便都能閃避。

▲iRobot Roomba j7+掃地機器人。（圖／記者周淑萍攝）
搭載獨家PrecisionVision精準辨識導航科技自動發現舉凡極細的手機充電線、耳機線、鞋子、襪子、貓狗固態糞便等障礙物並繞開。（圖／記者周淑萍攝）
智慧平台 客製化打掃需求

全新升級iRobot Genius 居家智能平台3.0，整合清掃效能及根據用戶的習慣、居家格局，甚至季節需求調整。例如：可指示出門後自動開啟清掃，iRobot Genius會偵測用戶手機定位，當離開居家範圍即可喚醒機器人開始打掃，回家時停止吸塵。 另外，降噪清掃的模式讓Roomba j7+在經過非選定的清掃範圍時，自動停止主刷運轉。

專利三段式除塵系統 10倍吸力

單向旋轉側刷貼地設計，有效地把邊角髒汙掃入集塵系統，跟兩側都安裝側刷的機器人相比，大幅降低灰塵毛髮被氣流彈飛的狀況。透過獨家滾輪雙膠刷高速反向旋轉，「一刮一斬」地分解碎屑，搭配高功率集塵馬達，將髒汙汙垢吸入集塵盒。

▲iRobot Roomba j7+掃地機器人。（圖／記者周淑萍攝）
單向旋轉側刷貼地設計能有效地把邊角髒汙掃入集塵系統，獨家滾輪雙膠刷高速反向旋轉「一刮一斬」分解碎屑，將髒汙汙垢吸入集塵盒。（圖／記者周淑萍攝）

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