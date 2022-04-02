「婚姻救星」進化版！iRobot新款掃地機器人　便便都能閃

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Roomba j7+自動集塵座高度降低約31%，為業界自動集塵座最低，讓室內空間的運用更具彈性，且格柵外觀搭配皮革開把更顯時尚。此外，機器人面板相較過往機種，呈現無感應器、幾近零按鈕的設計，讓整體變得更纖薄，機身高度從9.2公分降至8.6公分，更易深入家具底部深層打掃。
獨家避障科技，避免絞壞電線
消費者最擔心的就是掃地機器人卡機、絞壞昂貴線圈及製造讓飼主恐慌的寵物便便魔法陣等，Roomba j7+採用前置鏡頭的掃地機器人，運作時鏡頭開啟LED輔助光源，幫助機器人精確辨識散落在家中地板的物品，同時也可以降低陰影誤判。搭載獨家PrecisionVision精準辨識導航科技，清掃前無須收拾地板，手機充電線、耳機線、鞋子、襪子、甚至是貓狗固態糞便都能閃避。
智慧平台 客製化打掃需求
全新升級iRobot Genius 居家智能平台3.0，整合清掃效能及根據用戶的習慣、居家格局，甚至季節需求調整。例如：可指示出門後自動開啟清掃，iRobot Genius會偵測用戶手機定位，當離開居家範圍即可喚醒機器人開始打掃，回家時停止吸塵。 另外，降噪清掃的模式讓Roomba j7+在經過非選定的清掃範圍時，自動停止主刷運轉。
專利三段式除塵系統 10倍吸力
單向旋轉側刷貼地設計，有效地把邊角髒汙掃入集塵系統，跟兩側都安裝側刷的機器人相比，大幅降低灰塵毛髮被氣流彈飛的狀況。透過獨家滾輪雙膠刷高速反向旋轉，「一刮一斬」地分解碎屑，搭配高功率集塵馬達，將髒汙汙垢吸入集塵盒。