國道地雷路段出爐 高公局呼籲：國5南向過17點再出發
今（2）日為清明節連續假期第1日，昨（1）日全日交通量為113.8百萬車公里，為年平均平日之1.3倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為年平均平日之1.2倍。昨日16時後西部國道車流逐漸增加，國道車多路段包括國1南向桃園至中壢、湖口至新竹、后里至大雅，國3南向中和至樹林、北向大溪至樹林，國10仁武至左營端，除國1南向湖口至新竹於24時逐漸紓解外，其餘路段於20時後大致恢復順暢。至於今日0-5時交通量為10.5百萬車公里，為年平均平日(3.5百萬車公里)之3.0倍；預估今日交通量為120百萬車公里。
目前國道車多壅塞路段有南向國1楊梅端至新竹、國3三鶯至龍潭等路段。截至7時，交通量為17.6百萬車公里，今日相關疏導措施包括：6-12時國1內湖至頭份含高架堤頂、環北及機場系統、國3木柵至香山及國5南港系統南向入口實施高乘載管制、0-12時封閉國1平鎮系統與埔鹽系統及國5石碇與坪林南向入口、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。
預判今日重點壅塞路段，上午將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，下午將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國5南向南港系統-頭城等路段；建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發；國5南向用路人儘量於17時後出發，節省寶貴時間。
高公局呼籲民眾出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。高公局祝清明節假期行車平安。