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兇猛真理褲妹逛一中商圈　一看是野生「Swag女神」

▲「Swag女神」Bella在業界小有名氣。（圖／錢昱慈Bella IG）
▲「Swag女神」Bella在業界小有名氣。（圖／錢昱慈Bella IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-04-02 10:33:172022-04-02 11:05:20

「Swag女神」Bella（錢昱慈）擁有171公分身高、34F好身材，曾在綜藝節目《小明星大跟班》疑似走光嚇到主持人吳姍儒（Sandy），IG近30萬人追蹤。她昨分享（1日）多張現身台中夜市的照片，火辣衣著吸引人注目。

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▲Bella擁有魔鬼身材。（圖／錢昱慈Bella IG）
▲▼Bella擁有魔鬼身材。（圖／錢昱慈Bella IG）
▲▼Bella擁有魔鬼身材。（圖／錢昱慈Bella IG）
Bella在IG限時動態分享逛一中商圈的照片，她紮起馬尾，毛外套內穿一件膚色小可愛，F罩杯胸形一覽無遺，下身搭配三角真理褲，一雙白皙玉腿十分搶眼，尺度直逼大腿根部，Bella被拍下吃甜點的模樣，並表示：「心情差不工作，揪人出來吃好吃的。」

▲▼Bella現身一中商圈，穿搭吸睛。（圖／錢昱慈Bella IG）
▲▼Bella現身一中商圈，穿搭吸睛。（圖／錢昱慈Bella IG）
▲▼Bella現身一中商圈，穿搭吸睛。（圖／錢昱慈Bella IG）
▲▼Bella現身一中商圈，穿搭吸睛。（圖／錢昱慈Bella IG）
去年5月播出的《小明星大跟班》，Bella穿平口綁帶上衣、熱褲，一對豐胸幾乎3分之2都露在外面，讓現場男女來賓看得目瞪口呆，直呼：「夠了啦」、「去哪裡買這種衣服」、「真的完全不能亂動耶」！她說私下吃飯、倒垃圾、到超商買東西都穿得很少，參加錄影的服裝「算保守了」！

▲▼Bella上節目疑似走光，Sandy（下圖左）驚訝表情全被拍。（圖／小明星大跟班YouTube）
▲▼Bella上節目疑似走光，Sandy（下圖左）驚訝表情全被拍。（圖／小明星大跟班YouTube）
▲▼Bella上節目疑似走光，Sandy（下圖左）驚訝表情全被拍。（圖／小明星大跟班YouTube）
▲▼Bella上節目疑似走光，Sandy（下圖左）驚訝表情全被拍。（圖／小明星大跟班YouTube）
沒想到，錄影途中，Bella似乎走台步動作過大，加上受訪時回答問題手臂揮動，衣服慢慢往下滑落，鏡頭拍到Sandy視線突然往下看，露出傻眼表情，接著火速伸手要幫Bella調整上衣，但因為字幕剛好擋住Bella私密部位，加上後製剪接，才沒有讓18禁畫面播出。（編輯：楊穎軒）

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