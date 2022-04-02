強強聯手 繼光香香雞攜手米其林餐盤麵廊推出川味拌麵

到繼光香香雞只能吃台式炸雞和飲料嗎？繼光香香雞與獲得米其林餐盤推荐的麵廊強強合作，推出聯名川味乾滷味及乾拌麵，即日起在台中中山旗艦店、台中新時代專櫃和高雄skm park專櫃3間門市，將有更多口味可以選擇，最重要的是，獨家開發的好滋味，在麵廊店內也吃不到！





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▲繼光香香雞與獲得米其林餐盤推荐的麵廊強強合作，推出聯名川味乾滷味及乾拌麵，看似簡單的拌麵，卻有不凡的好滋味。（圖／記者金武鳳攝，2022.4.2)

「麵廊Meelang」不只開店三年內連續榮獲兩屆米其林餐盤推薦，主廚白家豪更曾是萬豪、雲朗等多家國際五星級飯店集團名廚，並曾長年派駐於中國四川，憑藉對當地料理的喜愛，熱衷於開發「四川菜」系列料理，回台開設「麵廊Meelang」一年後便獲得米其林餐盤殊榮。而如今與繼光香香雞聯手打造台式及川菜兩種不同菜系的獨門菜單，創意混搭大玩新吃法！





▲繼光香香雞的台式炸雞，軟嫩多汁，讓人百吃不膩。（圖／記者金武鳳攝，2022.4.2)

由繼光香香雞與「麵廊Meelang」聯名開發的新品首推「雞汁藤椒乾滷」，以香香雞滷味新系列為基底，搭配五香醋、藤椒與嚴選川味等獨家佐料製成「香麻雞汁藤椒醬」，醇厚醬汁與滷味交織的香麻帶勁味，令人大呼過癮。





▲位於台中市中山路與綠川交叉口的繼光香香雞旗艦店，有寬敞用餐環境，是三五好友餐敘好地方。（圖／記者金武鳳攝，2022.4.2)

此外，主廚特製另兩款拌醬，富含濃郁胡麻香氣的「香辣川味擔擔」及鲜美醇厚的「香煸魚香沙茶」，各自展露不同的四川風情。其中再搭配主廚欽點的四川特有麵種－柔嫩內勁的「水葉子麵」，或口感Ｑ彈滑順的「日光波浪麵」香拌入味，搭配人氣香香炸雞吃，堪稱絕配！





本次聯名新品期間，繼光香香雞更獨寵會員及粉絲：即日起-5/31憑香繼光集團會員資格，即可進行限時扣點換，僅扣3光點即可享「麵廊米其林拌麵(單點大份)$45獨享優惠(原價$65)」。









