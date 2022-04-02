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「第一美女」豪語：脫了！頂超亮造型救《明天》自殺民眾

▲金喜善新造型受到好評，發下豪語「下一部作品會脫」。（圖／Netflix）
▲金喜善新造型受到好評，發下豪語「下一部作品會脫」。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-04-02 13:55:49

韓劇《還有明天》由「第一美女」金喜善、路雲、李洙赫、尹池溫主演，金喜善頂著一頭粉紅色短髮出席記者會，笑稱這次造型大突破引起前所未有的關注，爆笑表示頭皮狀況好，而且在劇中自我「再發現」，發下豪語「下一部作品會脫」。

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▲尹池溫（左起）金喜善、金路雲出席記者會。（圖／Netflix）
▲尹池溫（左起）、金喜善、金路雲出席記者會。（圖／Netflix）
金喜善獲有「韓國第一美女」稱號，出道早期亦是當時整形外科醫生選出的「最美女星」，再綜合製作人、記者、攝影師、藝人的票選，也認為金喜善是「現實裡最美第一名」。

金喜善在《還有明天》中飾演的陰間企業「走馬燈」危機管理組長、新世代陰間使者「具戀」，為了阻止陽間自殺人數不斷飆升導致陰間人口飽和，帶領組員來到人間挽救企圖輕生的人類。沒想到在一次失誤下，讓路雲飾演的長期失業者「崔俊雄」變成半人半鬼，只好讓崔加入危機管理組，一起拯救更多企圖輕生的人們。李洙赫飾演「走馬燈」引渡組組長「朴中佶」，尹池溫則是危機管理組中唯一秉持原則主義的「林隆求」，眾人將在各種拯救事件裡，傳遞溫暖人心的感動。

記者會為了重現原著漫畫造型而頂著一頭粉紅色短髮的金喜善，笑稱這次造型大突破，引起前所未有的關注，還假裝傷心表示以前染金髮都沒被這麼多人關心，沒想到這次造型曝光後一直收到問候，她還「呼籲」自己的頭皮狀況很好，所使用的是一次性染髮劑，雖然染色物會不停掉落，但都有持續在做頭皮保養，請大家不用擔心。

出道多年來一直演著溫柔嫻熟冷靜角色的金喜善透露，這次可是再度發現，原來自己可以演出這様的角色，不像以前類似小甜甜那樣個性開朗心地善良的角色，不僅在外型上有所突破，眼妝也是走紅色路線，更是第一次在劇中穿短裙、皮褲等時髦衣服，再加上演得相當痛快，講到自己造型與角色改變之大時更意外迸出：「那下一部作品我乾脆脫好了！」《還有明天》每週五、六晚間10點半在Netflix播出。

▲李洙赫飾演朴中佶。（圖／Netflix）
▲李洙赫飾演朴中佶。（圖／Netflix）
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